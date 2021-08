Wie kann ich einfach in Krypto investieren?

Das Investieren in Kryptowährungen mag heute so einfach wie noch nie sein.

Wichtig ist nur, dass man sich im Vorfeld mit der Frage befasst, ob man langfristig investieren oder kurzfristig spekulieren will. Und man sollte sich mit dem Risiko auseinandersetzen, das man eingeht, wenn man mit Bitcoin und Co. arbeiten möchte.

Volatilität ist nicht zu unterschätzen

Lag der Preis des Bitcoin noch Mitte 2016 bei rund 500 US Dollar, folgte dann Anfang 2017 der Höhenflug bis über 19.000 US Dollar. Auch wenn es danach zur Korrektur kam, die den Preis in Richtung 3.000 US Dollar trieb, blieb das Interesse bestehen. Ein kurzes Comeback im Jahr 2019 war nur der Vorgeschmack, was die Krypto-Fans 2020 erwarten sollte. Denn Ende des Jahres 2020 übersprang der Bitcoin erstmals die 20.000 US Dollar-Hürde und stieg sodann bis April 2021 deutlich über 60.000 US Dollar. Wer hier also zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist, durfte sich über außerordentlich hohe Gewinne freuen.

Man kann Coins kaufen und damit spekulieren, dass der Preis steigt und wieder verkaufen, wenn das gewünschte Kursniveau erreicht wurde oder kann auch nur auf die Preisbewegung wetten.

Die Frage, was ist Crypto Superstar, kann zudem dahingehend beantwortet werden, dass es sich um einen Krypto Trading Bot handelt, der beim automatisierten Trading unterstützt. Denn auch das automatisierte Trading mag eine Möglichkeit sein, wie man mit Kryptowährungen Geld verdienen kann.

Die Kryptowährungsbörse



Über eine Kryptowährungsbörse kann man digitale Coins kaufen. Man tauscht sozusagen seinen Euro gegen Bitcoin - zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: Anfang August 2021) müsste man um die 32.000 Euro investieren, um eine Münze zu bekommen. Im April 2021 lag der Preis noch bei über 53.000 Euro.

Berücksichtigt man den Umstand, dass zwischen dem aktuellen Preis und dem Rekord mehr als 20.000 Euro liegen, ist noch genügend Luft nach oben. Das spricht durchaus für eine Investition - vor allem dann, wenn man plant, einen langen Anlagehorizont zu verfolgen.

Neben dem Bitcoin gibt es natürlich auch noch andere (vielversprechende) Kryptowährungen. Die bekanntesten Kryptowährungen sind hier mit Sicherheit Ether, die Kryptowährung der Plattform Ethereum, Litecoin, Dogecoin oder auch Bitcoin Cash sowie NEO.

Der Broker

Man muss nicht immer Coins von Kryptowährungen kaufen und diese in der Wallet, also im digitalen Portemonnaie, aufbewahren und warten, bis diese sodann im Wert steigen, damit man sie verkaufen kann. Eine Möglichkeit, die etwa Online Broker anbieten, mag die Preisspekulation sein. Das heißt, man kann hier darauf setzen, ob der Preis der Kryptowährung steigt oder fällt.

Ist man der Meinung, der Preis steigt, dann eröffnet man eine Long Position. Meint man, der Preis geht nach unten, so ist eine Short Position zu eröffnen. Aufgrund der Tatsache, dass der Markt ausgesprochen volatil ist und starke Kursbewegung zur Tagesordnung gehören, muss man hier besonders achtsam sein. Denn die Volatilität ist Fluch und Segen zugleich. Daher ist es wichtig, dass im Zuge der Preisspekulation mit risikoreduzierenden Instrumenten gearbeitet wird - also mit Take Profit oder Stop Loss.

Aufgrund der Tatsache, dass hier nur mit der Preisentwicklung spekuliert wird, benötigt man auch keine Wallet.

© pixabay 5282271 Bitcoin Totalansicht. ×

Das automatisierte Trading



Mit automatisierten Systemen zu arbeiten mag vielversprechend sein, vor allem dann, wenn man sich als Anfänger bezeichnet, der noch wenige Erfahrungen sammeln konnte, aber das Risiko darf keinesfalls unterschätzt werden. Denn auch wenn von Seiten der Anbieter klar zu verstehen gegeben wird, dass man hier hohe Gewinne einfahren kann, so gibt es keine Gewinngarantie. Auch mit einem Trading Bot kann man Verluste einfahren - vor allem auch deshalb, weil die Einstellungen vom Trader vorgenommen werden müssen. Somit ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen die Einstellungen zu kontrollieren - stellt man fest, der Handelsroboter sorgt nicht für die entsprechenden Gewinne, dann ist es ratsam, an den Parametern zu drehen.

Nur freies Kapital verwenden



Es mag durchaus vielversprechend sein, wenn man plant, in Kryptowährungen zu investieren. Aufgrund der Tatsache, dass der Markt aber volatil ist und es keine Gewinngarantie gibt, sollte stets nur mit frei zur Verfügung stehendem Kapital gearbeitet werden.