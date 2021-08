Wo und wie man mit Kryptowährungen bezahlt

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die man an Börsen kaufen, verkaufen, ausgeben und handeln kann.

Sie sind ein relativ neues Phänomen, das die Welt im Sturm erobert hat. Inzwischen gibt es Tausende dieser digitalen Vermögenswerte, und täglich kommen neue hinzu. Der Wert von Bitcoin hat zum ersten Mal ein Rekordhoch von 60.000 Dollar (50.500 Euro) erreicht, da Tesla-Gründer Elon Musk Milliarden in den Bitcoin investiert.



Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert, der gehandelt und zur Bezahlung von Dingen verwendet werden kann. Sie basieren nicht auf einem tatsächlichen Vermögenswert, so dass es keinen inneren Wert gibt; der Wert wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt - im Wesentlichen ist sie nur so viel wert, wie ein Käufer zu zahlen bereit ist. Das macht Kryptowährungen spekulativ, unberechenbar und schwer genau zu bewerten. Das Besondere an Kryptowährungen ist, dass sie nicht zentral beaufsichtigt oder kontrolliert werden und in einem offenen Netzwerk funktionieren. Die Transaktionen werden von Peer-to-Peer durchgeführt und nicht von einer Bank oder einer anderen Behörde kontrolliert. Sie nutzen die „Distributed-Ledger-Technologie" (die bekannteste Form ist die Blockchain), um alle Transaktionen öffentlich zu dokumentieren. Auf diese Weise werden Daten weltweit über eine dezentrale Datenbank synchronisiert und geteilt, und es soll verhindert werden, dass Kryptowährungen doppelt ausgegeben werden.



Haben Sie sich entschieden, mit dem Erwerb von Kryptowährungen fortzufahren, folgen Sie diesen Schritten:



1. Wählen Sie Ihr Wallet



Bevor Sie mit Kryptowährungen bezahlen können, müssen Sie ein Krypto Wallet eröffnen, in dem Sie Ihre digitale Währung speichern können. Diese dient als Ihr Bitcoin-Bankkonto, über das Sie Geld speichern, bezahlen und empfangen können. Es gibt viele kostenlose Krypto-Wallets im Internet, die alle sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten gut funktionieren.



2. Währungen kaufen



Nachdem Ihre Geldbörse eingerichtet ist, müssen Sie Bitcoins kaufen. Sie können dies über einen der vielen Tauschdienste tun. Recherchieren Sie, um den derzeit bestmöglichen Preis für Bitcoin zu erhalten. Sie können Bitcoins mit Ihrer Kreditkarte oder einem Bankkonto kaufen. Geben Sie dem Tauschdienst einfach Ihre Krypto-Wallet-Adresse an, und die Transaktion wird in wenigen Minuten abgeschlossen sein.



3. Bezahlungen mit Krypto

Wenn ein Online-Händler Bitcoin-Zahlungen anbietet, müssen Sie nur die Bitcoin-Adresse des Händlers kopieren und in das dafür vorgesehene Feld in Ihrem Wallet einfügen. Geben Sie den richtigen Betrag an Bitcoins in das Zahlungsfeld ein und klicken Sie auf „Senden". Achten Sie darauf, dass Sie immer genau den Betrag eingeben, der im Zahlungsfenster angezeigt wird. Die Transaktion sollte innerhalb von ein paar Sekunden abgeschlossen sein.



Je nachdem, ob man gescheiterte Kryptowährungen mitzählt oder nicht, gibt es etwa 5.000 bis 7.000 Kryptowährungen. Bitcoin ist die größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Mrd. USD, gefolgt von Ethereum. Andere beliebte Kryptowährungen sind XRP, Tether und Litecoin. Die fünf größten Kryptowährungen machen derzeit mehr als 80% des Marktes aus.

© unsplash.com Verschiedene Kryptowährungen auf Computer deponiert. ×

Während der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream wird, sind die Möglichkeiten, virtuelle Währungen auszugeben, aufgrund ihrer Volatilität im Vergleich dazu eher begrenzt. Es gibt jedoch eine wachsende Zahl von Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen - von großen Technologieunternehmen bis hin zu Fluggesellschaften -, darunter Tesla, Starbucks, Dunkin Donuts und Microsoft, um nur einige zu nennen, die Kryptowährungen annehmen und ihren Kunden erlauben, sie als offizielle Zahlungsmethode für ihre Waren und Dienstleistungen zu verwenden.Die Entscheidung von PayPal im Oktober, seinen US-Kunden ab 2021 den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin zu ermöglichen, signalisierte, dass die Verwendung digitaler Währungen immer alltäglicher wird. Von Prominenten, die in Bitcoin investieren, bis hin zu einer sehr engagierten Bitcoin-Community auf Twitter, TikTok und Reddit, tragen die sozialen Medien zur Popularität von Bitcoin bei. Und da immer mehr Unternehmen und Institutionen Kryptowährungen willkommen heißen, wird die Möglichkeit, dass Kryptowährungen in Zukunft ein legitimes Zahlungsmittel werden, immer größer.