Klimaneutraler Weltraumtourismus – das verspricht jetzt die Firma Space Perspective aus Florida. Mit einer Kapsel die in ihrer Form einem Heißluftballon ähnelt will Space Perspective Passagiere CO2-neutral und emissionsfrei durch das Weltall schicken.

Space Perspective plant bis Ende 2024 mit der klimaneutralen Kapsel Reisen in das Weltall möglich zu machen. Die Kapsel, die als riesige Hightech-version eines Heißluftballons beschrieben wurde, soll Passagiere bis zu 100.000 Fuß in die Luft bringen. Der geräumige Innenraum und die luxuriöse Space Lounge mit tiefen Liegesitzen und stimmungsvoller Beleuchtung sind jetzt auf neu veröffentlichten Fotos gut zu erkennen.

© Space Perspective ×

Betrieb mit Wasserstoff

Die Null-Emissions-Behauptungen des Unternehmens beruhen auf der Tatsache, dass die Kapsel keine Hochenergieraketen verwendet. Als Auftriebsgas im Ballon wird Wasserstoff verwendet. Da das Wasserstoffgas leichter als Luft ist, schweben die Kapsel und der Ballon.

Das „Raumschiff“ ist fast komplett recycelbar – mit Ausnahme des Materials aus dem der Ballon besteht.

„Jahrhunderte des Betriebs und der Entwicklung von Ballons und Fallschirmen zeigen, dass das Fliegen mit dem Ballon vom Start bis zur Landung mit traditionellen Fallschirmen als Reservesystem bei weitem die einfachste, sicherste und robusteste Lösung ist“, sagte Taber MacCallum, ein Mitbegründer von Space Perspective, in einer Erklärung. Unser Flugsystem bedeutet, dass die Kapsel und der SpaceBalloon immer verbunden bleiben und die Start- und Landebedingungen immer unter unserer Kontrolle sind."

125.000 Dollar für ein Ticket

Für die Reise in der Space-Kapsel ist keine besondere Ausbildung nötig. Allerdings kosten die Tickets pro Person knappe 125.000 Dollar. In diesem Preis beinhaltet sind zwei Stunden Aufstieg über 99% der Erdatmosphäre und zwei Stunden um den Ausblick zu genießen. Weitere zwei Stunden dauert dann der Abstieg. An Bord wird W-Lan verfügbar sein, damit Passagiere diese einmalige Erfahrung mit dem Internet teilen können.