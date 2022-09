Das Video der Tiere macht gerade die Runde in den Sozialen Netzwerken. Manch ein*e User*in spricht von einer Kroko-Invasion. Die Bilder können auch durchaus beängstigend wirken, stellen sich bei einigen Nachforschungen jedoch als halb so wild heraus, wurden sie nämlich im Pantanal aufgenommen. Das Pantanal ist das größte Binnenland-Feuchtgebiet der Erde, das Sumpfgebiet kommt etwa auf eine Fläche halb so groß wie Deutschland. Es gilt als Rückzugsort für viele Tierarten, so auch für die Brillen-Kaimane, die übrigens zur Familie der Alligatoren gehören. Mehr als 40 Millionen von ihnen nennen das Pantanal ihr Zuhause, da kommt es schon mal zu Zusammenkünften.

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl