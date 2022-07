Fall einer septischen Embolie

Nachdem eine junge Pilotin aus England in Ausbildung von einer Mücke gestochen wurde starb sie an einer tödlichen Gehirninfektion.

Oriana Pepper, eine angehende Pilotin in Ausbildung bei der Fluggesellschaft Easyjet, reiste im Mai 2020 nach Belgien, um eine Flugberechtigung zu erhalten. Pepper und ihr Freund, James Hall, kamen in Antwerpen an, wo die Pilotenschülerin von einer Mücke auf der Stirn gestochen wurde. Nachdem der Stich immer weiter anschwoll suchte sie ein Krankenhaus auf, wo ihr Antibiotika verschrieben wurden und sie wieder nach Hause geschickt wurde.

Infektion des Gehirns

Wenige Tage später brach Pepper zusammen. Sie wurde wieder ins Spital eingeliefert und verstarb 3 Tage danach. Die Ärzte waren geschockt und verwundert und erst eine Autopsie ergab, dass die 21-Jährige an einer septischen Embolie verstarb, die durch den Mückenstich ausgelöst wurde. Der Gerichtsmediziner Nigel Parsley spricht von einer „unglücklichen Tragödie“. Mücken und Moskitos können Überträger von gefährlichen Krankheiten, wie Malaria, Gelbfieber und Dengue-Fieber, sein.

Stipendium für Pilot:innen

Louisa Pepper, die Mutter der jungen Frau, entschloss sich nach dem Tod ihrer Tochter ein Stipendium einzurichten, welches anderen angehenden Pilot:innen die Chance geben soll, ihren Traum zu verwirklichen.