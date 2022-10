Bei Achterbahn Notruf: Diese iPhone 14 Fehlfunktion sorgt für Aufregung

Sowohl das neue Apple iPhone 14 als auch die neue Apple Watch können Unfälle dank der starken G-Kräfte erkennen.

Die neue Funktion des iPhone 14 und der Apple Watch können auch zu kuriosen Situationen führen. So erkennen die beiden Geräte jetzt auch Unfälle anhand der starken G-Kräfte. Blöd nur, dass diese G-Kräfte auch beim Fahren einer Hochschaubahn auftreten. Überschreitet der Nutzer die vorgegebenen Kräfte, gibt das Handy mehrere Warnungen von sich. ""Der Besitzer dieses iPhones war in einen schweren Autounfall verwickelt und reagiert nicht auf sein Telefon", so die Ansage.

Sollte der Besitzer nicht reagieren, werden die GPS-Daten versendet und Hilfe gerufen. Bei einem Unfall eine äußerst sinnvolle Erfindung, beim Fahren einer Achterbahn eher hinderlich. Auch bei der Hochschaubahn kommt es zu massiven Querbeschleunigungen. In den USA wurde nun bereist mehrfach der Notruf aktiviert.

Apple versicherte, die fehlerhafte Einstellung beheben zu wollen. Bis dahin sollte das iPhone eher nicht auf eine Fahrt mit der Achterbahn mitgenommen werden. Die Polizeistation in der Nähe eines Vergnügungsparks in Cincinnati bekam bereits sechs solcher Anrufe.