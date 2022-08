Sex gehört zu einer guten Beziehung dazu! Und wer sich liebt hat am besten auch ständig Verkehr, richtig? Ganz so stimmt das aber auch nicht.

Man muss sich keine Sorgen machen, wenn man als Paar nicht jeden Tag Sex hat! Tatsächlich ist es in diesem Fall manchmal gut, einfach NICHTS zu tun. Eine bewusste Abstinenz soll die Lust aufeinander mehr erhöhen als jeder Druck. Die sexuelle Zufriedenheit lässt nämlich nach, oft schon nach einem Jahr.

Lustlosigkeit

In der Fachzeitschrift "Archives of Sexual Behavior" gibt es eine Studie, welche besagt, dass die sexuelle Zufriedenheit bei Menschen in Beziehungen bereits nach einem Jahr nachlässt.

Wie funktioniert die Sex-Pause?

Beide Partner müssen sich einig sein, dass eine Sex-Pause gut sein könnte. Dann kann jedes Paar individuelle Regeln festlegen, zum Beispiel die Frequenz. Natürlich kann man auch Sonderregeln vereinbaren: