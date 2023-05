Chihuahua Ferun: Die Spürnase im Miniformat!

Sie ist klein, niedlich und wiegt gerade einmal 2,5 Kilogramm - Chihuahua-Dame Ferun ist jedoch weit mehr als nur ein Schoßhündchen.

Als einzige Chihuahua in ganz Europa hat sie sich einen ungewöhnlichen Ruf erarbeitet: Ferun ist ein Bettwanzenspürhund! Die außergewöhnliche Karriere der kleinen Ferun ist dem Ehepaar Alain (48) und Shirin Scheidegger (41) aus Basel zu verdanken. Seit 15 Jahren trainieren sie Hunde und haben mit ihrer Firma Pro Cane Hundecoaching große Erfolge erzielt.

Besitzer kamen zufällig zu Hund

Ferun kam eher zufällig zu ihnen, als ihre vorherige Besitzerin sich nicht mehr um sie kümmern konnte. "Man hat ihn uns fast aufgedrängt", erzählt Shirin. Doch sie war überrascht von Feruns lebhafter und lernbegieriger Art: "Er schnüffelt so leidenschaftlich gerne und gut wie ein großer Hund."

Früher trainierten sie professionelle Spürhunde für die Polizei, um Sprengstoff oder Drogen aufzuspüren. Heute konzentrieren sie sich auf die Arbeit mit Amateur-Hunden. Grundsätzlich kann jeder Hund lernen, Gegenstände aufzuspüren - sei es Sprengstoff, Münzen, Morcheln oder sogar Schildkröteneier.

Feruns Spezialgebiet ist die Aufspürung von Bettwanzen. Shirin Scheidegger hat früher viele Hunde in dieser Disziplin trainiert und zertifiziert. Die lästigen Schädlinge sind schwer zu finden, aber Chihuahuas eignen sich besonders gut in bestimmten Situationen. In einem edlen Hotel zum Beispiel: "Wenn ich mit Ferun hereinkomme, würde niemand vermuten, dass sie ein Bettwanzenspürhund ist. Sie ist perfekt getarnt und ideal für Hotels", erklärt Shirin.