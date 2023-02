China will ganze Herde von Super-Kühen klonen

Chinesischen Wissenschaftlern ist es gelungen, drei sogenannte Super-Kühe zu klonen. Die Lebewesen sollen wahre Unabhängigkeitsretter werden, die deutlich mehr Milch geben sollen, als üblich.

Voller Erfolg in China. Forscher werden aktuell gefeiert, den Staat wirtschaftlich unabhängiger zu machen. Denn wie der US-Sender CNN berichtet, ist es Wissenschaftlern der Northwest A&F University in Xianyang gelungen, drei Kühe zu klonen. Die Lebewesen sollen wahre Super-Tiere werden, die deutlich mehr Milch geben sollen, als üblich.

Am 30. Dezember 2022 soll die erste der drei geklonten Kühe „geboren“ sein, mittlerweile sind es 3. Sie basieren genetisch auf einem Holstein-Rind, welches ursprünglich aus Amerika stammt. Aktuell werden nämlich in China bis zu 70 Prozent der Milchkühe importiert. Die Superkühe könnten das Land also nun unabhängiger von Importen machen.

China plant Herde von tausend Super-Kühen

Doch bei lediglich 3 Exemplaren soll es nicht bleiben. „Wir planen, in zwei bis drei Jahren eine Herde von mehr als tausend ‚Super-Kühen‘ aufzubauen“, erklärte Forschungsleiter Jin Yaping.

Die Klon-Kühe sollen ausgewachsen in der Lage sein, 18 Millionen Tonnen (!) pro Jahr zu produzieren. Als Vergleich: In Deutschland geben Kühe durchschnittlich 8,5 Tonnen Milch pro Jahr (Stand 2021).

Dabei zu bedenken ist allerdings, dass Kühe vor 100 Jahren nicht einmal 2 Tonnen Milch jährlich gaben.

Scharfe Kritik von Peta

Auch Tierrechtsorganisation Peta greift inzwischen ein und äußert scharfe Kritik an dem chinesischen Forschungsprojekt. Es ist „Ein neues Ausmaß an Verachtung gegenüber fühlendem Leben erreicht“, sagte Scarlett Treml, Fachreferentin für Tiere in der Agrarindustrie bei Peta, egenüber dem Berliner KURIER. „Das Leid, dass durch dieses neue Qualzucht-Level kreiert wurde, ist in Worten kaum zu fassen.“

Sie betont dabei allerdings auch, dass man nicht bis nach China blicken muss, um solch qualvolle Mechanismen zu finden. Auch in Deutschland finde eine Ausbeutung von Tieren statt: „Sie werden ausgebeutet, misshandelt und gequält, damit Menschen die Muttermilch einer anderen Spezies trinken können.“