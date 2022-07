Ein US-Hersteller von Desinfektionsgeräten testet in einem viral gegangen Video die Keimbelastung durch Handtrockner in öffentlichen Toiletten.

In mehreren öffentlichen Toiletten wurden Proben entnommen. Der Tester hält jeweils eine Petrischale mit einem Nährmedium unter den Trockner. Zum Vergleich schüttelt er eine Petrischale in der Luft - so als würde er seine Hände trocken schütteln. Getestet wird in einem Supermarkt, an einer Tankstelle und in einem Kino. Danach kommen die Proben dann für drei Tage in einen Inkubator.

Das Ergebnis ist erschreckend! Die Petrischalen der Handtrockner blühen regelrecht. Ohne Handtrockner ist die Keimbelastung nämlich nur sehr gering. Selbst der WHO-Experte teilte das Video auf Twitter und schrieb: "Verwenden Sie keine Händetrockner auf Toiletten!".