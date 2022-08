Das Deutschland-Heimtrikot 2022 wird bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar getragen.

Die Online-Plattform „Footy Headline“ enthüllt das deutsche Trikot für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).

Bei der WM in Katar verwendet Deutschland das 2022 Heimtrikot. Dieses kombiniert eine weiße Basis mit schwarzem und metallischem Gold. Der offizielle Name der Goldfarbe ist "Tactile Gold Metallic". Wie der Name schon sagt, besitzt diese Goldfarbe ein metallisches Aussehen.

© footyheadlines ×

Das herausragende Merkmal ist ein schwarzer vertikaler Mittelstreifen. Der Streifen ähnelt dem Auswärtstrikot der EURO 2008 (schwarzer Balken auf Rot). Wenn man auf die letzten zwei Jahrzehnte zurückblickt, haben Deutschlands Heimtrikots in der Regel nur eine sehr geringe Menge an Gold und Schwarz enthalten.

Wie bei den meisten bisherigen Deutschland-Heimtrikots ist die deutsche Flagge in das Trikot integriert. Die Flagge ist am Kragen und in Bezug auf einen Streifen zu sehen, der von den Seiten zum unteren Saum führt. Das Heimtrikot der deutschen WM 2022 wird erst im August / September 2022 offiziell veröffentlicht.