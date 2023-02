Die Trends-Accessoires 2023 – stylishe Ergänzungen für dein Outfit!

Wenn eines in diesem Jahr nicht angesagt ist, dann ist das Zurückhaltung! Du darfst dich auf ausdrucksstarken Chunky Schmuck, riesige XXL-Taschen und extravagante Statement-Schuhe freuen.

Verleihe deinem Look den letzten Schliff

Accessoires runden dein Outfit ab oder lenken es erst in eine bestimmte Richtung. Du kannst sie immer wieder neu kombinieren und dabei deiner Fantasie freien Lauf lassen. Zugleich können Schmuck, Taschen und CO. Ausdruck deiner Persönlichkeit und deines individuellen Stils sein. Wir verraten dir, was in diesem Jahr angesagt ist und wie du die verschiedenen Trendteile am besten kombinierst. Such dir einfach die Dinge heraus, die zu dir passen! Zum Glück sind viele der trendstarken Accessoires online zu finden. Du kannst sie also einfach per Mausklick bestellen und deinen Look so ohne großen Aufwand ergänzen.

Chunky Schmuck: Weniger ist nicht immer mehr

Anstatt Minimalismus ist in diesem Jahr purer Maximalismus gefragt! Mit riesigen Ohrringen und klobigen Gliederketten ziehst du alle Blicke auf dich und verleihst deinem Outfit zugleich mehr Ausdruck. Da die Silhouetten von Hosen und Oberteilen weit und voluminös geschnitten sind, muss der Schmuck auch auffälliger sein, damit er nicht in deinem Look untergeht. Ein markantes Gliederarmband in Gold kannst du zum Beispiel gut zu einem Oversized-Blazer oder einem weit geschnittenen Strickpullover tragen. Allerdings solltest du dabei immer eine Grundregel einhalten: Beschränke dich stets auf ein oder höchstens zwei Chunky Schmuckstücke. Sonst wirkt dein Look schnell überladen. Du kannst eine klobige Statementkette aber gut mit einem dezenten Paar Ohrringe kombinieren. So entsteht eine gute Balance.

XXL-Taschen: Mehr Platz für deine Sachen

Extragroße Taschen sind 2023 ein absolutes Must-have. Die stylishen Modelle bieten viel Stauraum für alles, was du unterwegs brauchst. Gleichzeitig sind sie wirkungsvolle Mode-Accessoires, mit denen du deinem Outfit das gewisse Etwas schenken kannst. Denn aufgrund ihrer Größe bieten sie natürlich auch viel Platz für ansprechende Designs. Die auffälligen Modelle werden von bunten Mustern und knalligen Farben geziert. Natürlich kannst du auch zu einem etwas dezenterem Design greifen. Besonders trendstark wird dein Look, wenn die Tasche sowohl farblich als auch vom Stil her zu deinem Outfit passt. Die XXL-Taschen gibt es zum Umhängen oder mit einfachen Trägern, die über die Schulter gehängt werden.

Breite Haarspangen: Mach deine Frisur zum Blickfang

Dieser Trend scheint direkt den 90er-Jahren entsprungen zu sein. Denn schon damals waren Haarspangen in Übergröße enorm angesagt. Die stylishen Claw-Clips bestechen mit bunten Farben sowie mit wilden Animal Prints. Um die Haare lässig hochzustecken und die Frisur dennoch aufregend aussehen zu lassen, sind sie hervorragend geeignet. Doch auch kleinere Haarspangen, die du zum Beispiel nutzen kannst, um dein Pony aus dem Gesicht zu stecken, sind im Jahr 2023 überdimensional groß. Wenn du abends Party machen willst, kannst du zu glitzernden Modellen greifen. Zum klassischen Outfit passen hingegen mit Perlen besetzte Haarklammern.

Statement-Schuhe: Setze deine Füße in Szene

Die Mode wird insgesamt wieder bunter und lauter. Das trifft auch auf die Schuhe zu. Denn Modelle mit Eyecatcher-Potenzial liegen gerade voll im Trend. Modemutige Damen können sich in ausgefallenen Schuhen zeigen, die fast schon wie kleine Kunstwerke aussehen. Ungewöhnlich geformte Absätze, Rüschenbesatz oder andere extravagante Applikationen machen die Trend-Schuhe des Jahres zu unübersehbaren Fashion-Statements. Wenn dir das ein bisschen zu viel des Guten ist, kannst du den Look aber auch auf andere Weise realisieren. Wenn du ein sehr schlichtes Outfit in Schwarz trägst, sorgst du schon mit einem Paar Schuhen in leuchtendem Rot oder einem glänzenden Metallic-Ton für Aufsehen.

Abendhandschuhe: Stilvoller Vintage-Charme für dein Outfit

Abendhandschuhe wirken wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. In den 1920er-Jahren wurden sie zum Beispiel viel getragen. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts erleben sie ihr Revival. Die Handschuhe reichen oft bis über den Ellenbogen und lassen deinen Festtags-Look sofort noch stilvoller wirken. Sie sehen einfach elegant, chic und feminin aus. Getragen werden sie zum Beispiel bei Galaveranstaltungen, Hochzeiten oder beim Abschlussball. Besonders schick wirkt der Look, wenn die Handschuhe farblich auf das Abendkleid abgestimmt sind.

© Khaled Ghareeb | Unsplash.com Diese edle Kombination aus dunkelgrünem Abendkleid und farblich passenden Abendhandschuhen lässt den Zauber längst vergangener Zeiten aufkommen und versprüht eine ganz eigene Art von Eleganz. ×

Accessoires mit persönlicher Note

Accessoires von der Stange kann jeder tragen! Wenn du aus der Menge hervorstechen willst, dann personalisiere deine Accessoires doch einfach, indem du deinen Armbändern und Kettenanhängern gravieren lässt. Dein Geburtsdatum, dein Sternzeichen oder dein Name finden auf vielen tollen Schmuckstücken einen ehrenvollen Platz. Solche individuellen Schmuckstücke sind übrigens auch eine wunderbare Geschenkidee zu einem festlichen Anlass! Beschenke deine beste Freundin, deine Schwester oder deine Mutter und mache ihnen eine besondere Freude. Natürlich musst du nicht selbst zur Schmuckdesignerin werden, um personalisierte Trend-Accessoires zu tragen. Du kannst dir einfach online ein Schmuckstück deiner Wahl aussuchen und es von einem Fachmann gravieren lassen.