Gaming 2023

Ein Blick in die Glaskugel der Gamingwelt 2023 verspricht allen Zockern eine aufregende und beeindruckende Zeit – aber noch aufregender ist es, wenn man eine Ahnung davon hat, was noch zu erwarten ist.

Die vergangenen Jahre waren durch die Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und den ständig neu entwickelten Konsolen alá Playstation 5 & Co. geprägt von großen technologischen Fortschritten, die den Weg für eine sich ständig weiterentwickelnde Videospiellandschaft ebnen.

Da das Jahr 2023 praktisch neu ist, haben wir uns gedacht, mal einen Blick in unsere Kristallkugel zu werfen und ein paar Vorhersagen darüber zu machen, welche Games uns noch dieses Jahr in epische Abenteuer entführen werden. Schließlich möchte niemand die neusten Game-Highlights verpassen!

Zwar zocken die einen heutzutage gerne im Online Casino, doch das klassische Gaming bleibt im Trend. Also liebe Gamer, schnallt euch an, hier ist unsere Zusammenstellung der fantastischen Neuerscheinungen, die ihr 2023 nicht verpassen solltet!

Star Wars Jedi: Survivor (28. April)

Die Macht erhellt erneut die Galaxie und Star Wars Jedi: Survivor setzt die Geschichte des Jedi-Ritters Cal Kestis fort. Doch dieses Mal wird er nicht allein sein, denn seine tierischen Begleiter weichen ihm nicht von der Seite. Bereits bei den Game-Awards durften Jedi Fans in den neuen Gameplay-Trailer hineinschnuppern.

Hier bekamen sie wunderschöne neue Lichtschwerter und umwerfende Landschaften zu Gesicht. Die Fans können sich zudem auf einige Überraschungen freuen, die das Spiel für Star Wars-Kenner noch aufregender machen werden.

Star Wars Jedi: Survivor wird auf folgenden Endgeräten verfügbar sein:

Playstation 5

Xbox Series X/S

PC

An alle digitalen Jedi-Ritter! Setzt ein rotes Kreuz auf den 28. April in eurem Kalender, denn an diesem Tag wird das Spiel endlich veröffentlicht. Wie sagt man so schön: Möge die Macht mit euch sein!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12. Mai)

Es ist soweit, nach einer gefühlt endlosen Produktion hat das Warten ein Ende, am 12. Mai geht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erstmals über den Ladentresen! Als eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre hat das neue Zelda seinen Gamern einiges zu bieten. Breath of the Wild hat die Messlatte hoch gelegt, aber viele Fans vermissten die Dungeons und Items aus früheren Spielen. Mit Tears of the Kingdom könnte sich das ändern.

Zwar hat das 2022 erschienene Open-World-Game Elden Ring mit seinen riesigen Schlössern und Kerkern zahlreiche Spieler in seinen Bann gezogen, aber das neue Zelda-Spiel hat das Potenzial, den Open World Thron zu besteigen und von diesem über die Konkurrenz zu thronen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird auf folgenden Endgeräten verfügbar sein:

Nintendo Switch

Ob Zeldas Heldentaten die Herzen der Fans rühren werden, wird sich zeigen – aber sie können es kaum erwarten, das Spiel am 12. Mai endlich in den Händen zu halten!

Diablo IV (6. Juni)

Zehn lange Jahre hat Blizzard seine Fans in der Hölle schmoren lassen, jetzt ist es endlich so weit! Am 6. Juni wird die Hölle erneut über die Gaming-Welt hereinbrechen, wenn Diablo IV seine Gamer reihenweise in dem Action-RPG verschlingt. Übrigens sieht Blizzard die Action-Rollenspiele vor einer blühenden Zukunft.

Die epischen Kämpfe zwischen Engeln und Dämonenhybriden gehen in eine neue Runde und bieten den Spielenden erneut die Wahl zwischen einer Vielzahl von Charakteren. Ob sich die Gamer als barbarischer Muskelprotz, mächtige Zauberin oder mysteriöser Nekromant dem Zorn des Bösen stellen, bleibt ihnen überlassen. Doch dieses Mal gibt es sogar noch mehr Optionen, um die Charaktere individuell anzupassen.

Bewaffnet mit immer besserer Ausrüstung und Waffen kämpft man sich durch die Dungeons, um am Ende Lilith, der Tochter von Mephisto, tief in die Augen zu blicken und die Welt von Sanctuary zu retten.

Diablo IV wird auf folgenden Endgeräten verfügbar sein:

Playstation 4, 5

Xbox Series X/S

PC

Wer kann es kaum erwarten, in diese atemberaubende Welt abzutauchen und sich in die Wunder von Diablo IV zu stürzen?

Final Fantasy XVI (22. Juni)

Am 22. Juni geht der Klassiker an den Start – Final Fantasy XVI wird veröffentlicht! Dieses Mal spielt Final Fantasy XVI in Valisthea, dessen Dreh- und Angelpunkt sind sechs Gruppen, die den Frieden in der Welt schützen. Doch plötzlich tauchen „Bösewichte am Horizont auf“ und mit den gefährlichen Monstern namens „Dominants“ kehrt bedauerlicherweise nach dem langen Frieden Unruhe ein.

Obwohl es bereits der 16. Teil der langjährigen Final Fantasy-Reihe ist, dominiert das Game auch nach Jahrzehnten den Markt. Durch den lukrativen Namen und den guten Ruf finden auch immer mehr Neulinge Gefallen an diesem Game. Von den römischen Ziffern sollte sich hingegen niemand abschrecken lassen.

Final Fantasy XVI wird auf folgenden Endgeräten verfügbar sein:

Playstation 5

Das Spiel verspricht ein spannendes und abenteuerliches Erlebnis für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen. Wer kann es kaum erwarten, in die Welt von Valisthea einzutauchen?

Starfield Release (6. September)

Am 6. September kann sich das Gaming-Universum auf eine neue Reise ins Weltall begeben, denn das neue Weltraum-Rollenspiel Starfield erblickt als neuer Stern am Himmel die Welt. Die Mischung aus Skyrim und No Man’s Sky verspricht ein größeres und epischeres Abenteuer als manch ein anderes bekanntes Game am Markt.

Zocker schweben jetzt schon in den Gedanken, wie sie als Astronaut ein gigantisches Sonnensystem voller Planeten erforschen und erobern werden. Natürlich erwarten uns dabei viele Herausforderungen und Beute, die wir von Loot und Gegnercamps erbeuten können.

Starfield wird auf folgenden Endgeräten verfügbar sein:

Xbox Series X/S

PC

Gamer sollten jetzt schon die Raumanzüge startklar machen, damit sie pünktlich zum 6. September das Universum unsicher machen können.

Fazit – es gibt einiges im Jahr 2023 zu entdecken

Im Jahr 2023 erwarten uns spannende Spielerlebnisse, von den unendlichen Weiten des Weltraums in Starfield bis zu den tiefsten Dungeons in Diablo IV. Liebe Gamer, macht euch bereit, in fantastische Welten einzutauchen und unzählige Abenteuer zu erleben, das Gaming-Jahr 2023 hält viele Höhepunkte und jede Menge Spaß für uns bereit.