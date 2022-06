Kaffee verursacht Nervosität und Herzrasen - oder nicht? Eine neue Studie beweist, dass zwei bis drei Tassen Kaffee gut für die Gesundheit sind.

Schon immer gilt der Richtwert: vier Tassen Kaffee am Tag sind ungefährlich zu genießen. In den USA fand man erst kürzlich heraus, dass Kaffee nicht nur unbedenklich, sondern sogar gut für uns ist. Doch was in den früheren Untersuchungen unbeachtet blieb, ist der jeweilige Lebensstil der Studienteilnehmer:innen. Gesundheitsrisiken wurden beobachtet, und auf das koffeinhaltige Heißgetränk zurückgeführt.

Länger leben dank Kaffee?

Das Ergebnis der Studie: In vielen Fällen wurde das Risiko eines Herzinfarkts, Schlaganfalls oder andere Herz- und Gefäße betreffende Krankheiten zu erleiden, verringert. Neben dem Kaffeekonsum wurden auch individuelle Faktoren wie Bewegung und Alkohol berücksichtigt. Tatsächlich ist Kaffe ein richtiges Wundermittel - über 100 biologisch aktive Verbindungen finden sich in einer Tasse. Diese wirken gesundheitsfördernd und verringern Stress und Entzündungen, kurbeln den Stoffwechsel an und hemmen die Fettaufnahme im Darm. Dadurch wird die Lebensdauer verlängert, zwei bis drei Tassen am Tag erzielen den größten Effekt.