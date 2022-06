Chaos mitten im Abendverkehr in Wien. Ein DHL-Bote parkte kurzerhand auf der Busspur, dieser kam nicht mehr um die Kurve.

Zugetragen hat sich der Vorfall im 7. Bezirk in Wien, als sich ein übereifriger Paketbote auf die Busspur parkte. Den ranrollenden Linienbus 13A konnte aufgrund des geparkten Transporters nicht mehr in die Neustiftgasse einbiegen.

© oe24 ×

Doch Rettung war in Sicht. Und zwar in Form von Passanten, welche den Busfahrer kurzerhand einwiesen und so einen Zusammenstoß und ein längeres Verkehrschaos verhinderten. Kurzfristig kam es auf der viel befahrenen Straße aber zu Verzögerungen.

Ob der Busspur-Blockierer einen Strafzettel erhalten hat, ist unklar.