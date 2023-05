Ed Sheeran droht, Musik-Karriere zu beenden

Ed Sheeran sagte, er werde aufhören, Musik zu machen, wenn er seinen Urheberrechtsprozess verliert.

Sheeran befindet sich derzeit mitten in einem Prozess, in dem es darum geht, ob sein Song "Thinking Out Loud" Marvin Gayes "Let's Get It On" kopiert hat oder nicht. Die Klage wurde von den Hinterbliebenen von Ed Townsend, Gayes Co-Autor des Songs, gegen ihn eingereicht.

Verhandlung läuft

Als Sheeran am 1. Mai erneut in den Zeugenstand trat, fragte ihn sein Anwalt, wie er reagieren würde, wenn er schuldig gesprochen würde. Berichten zufolge antwortete Sheeran: "Wenn das passiert, bin ich fertig. Ich höre auf. Ich finde es wirklich beleidigend, mein ganzes Leben als Singer-Songwriter zu arbeiten und es zu schmälern", fuhr er fort. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um dort zu sein, wo ich jetzt bin.

Sheeran und seine Anwälte leugnen nicht die klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Hits, die im Abstand von vier Jahrzehnten veröffentlicht wurden, aber sie argumentieren, dass kein Künstler "grundlegende musikalische Bausteine" besitzt. Die beiden Songs teilen Versionen einer ähnlichen und nicht schützbaren Akkordfolge, die allen Songwritern frei zur Verfügung stand", so Sheerans Anwälte in einer Gerichtsakte vor der Verhandlung.