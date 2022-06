'Er ist geil, ich brauche das Geld'

Sex nach dem Ehe-Aus für Geld. Diese Frage stellt sich eine besorgte Frau.

Die Anfrage an die Kummertante von Daily Star klingt bizarr. Eine Frau will wissen, ob Sex nach der Ehe für Geld funktionieren könnte. Das einzige, was die beiden noch gemeinsam hätten, wäre Sex.

2019 hätte sich das Paar nach nur sechs Monaten Ehe getrennt. "Wir waren tolle Kumpel und hatten fantastischen Sex, aber als Ehepaar hat es nicht funktioniert", schreibt sie. Ihr Mann hätte sich eingeengt gefühlt und sie sich alleingelassen.

"Wir stritten über alles, von Politik bis zum Essen", so die Frau. Nun bietet ihr Ex ihr einen Deal als Sex ein unmoralisches Angebot an. Er möchte sie sexuell zurückhaben und sie dafür sogar bezahlen. Sie würde bei ihrer Schwester leben und das Geld gut gebrauchen.

Die Antwort der Kummertante des Daily Stars: "Du kannst machen, was Du willst. Die Frage ist, was er sich aber genau von Dir erwartet. Wird er die Kontrolle über Dich bekommen wollen? Für die Psyche wäre ein solches Arrangement ziemlich sicher nicht das Beste."