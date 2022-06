Experten warnen vor neuer WhatsApp-Abzocke

Betrüger geben sich als Freunde oder Verwandte aus und klauen Kontakte, Telefonnummern und Bankdaten.

Gerade mit Beginn der Pandemie nahm die Cyberkriminalität an Fahrt auf. Nun gibt es eine neue, perfide, Betrugsstrategie. Cyberkriminelle gegen sich als Familie oder Verwandte aus und greifen alle möglichen Daten von ihrem Smartphone ab. Möglich gemacht wird dies mit einem Link, auf den Betroffene klicken. Danach wird eine Schadsoftware installiert, die den Zugang zum Smartphone ermöglicht.

Auch werden Gutscheine von bekannten Geschäften als Gegenleistung für die Teilnahme an einer Umfrage angeboten werden. "Die Einladung sieht aus, als käme sie von einem Freund auf WhatsApp", warnt Jacqueline Jayne, Sicherheitsexpertin bei KnowBe4. Sie sollten bei unaufgeforderten oder merkwürdigen Nachrichten von Kontakten misstrauisch sein, vor allem wenn die Nachrichten dringend klingen oder versuchen, Sie dazu zu bringen, auf einen Link zu klicken", fuhr sie fort.

"Wenn eine seltsame Nachricht vom Konto eines Freundes den Verdacht erweckt, dass er gehackt wurde, sollten Sie ihm nicht über denselben Dienst eine Nachricht schicken, um ihn zu warnen".

Cybersicherheitsforscher warnen, dass man sich auch vor dubiosen QR-Codes in Acht nehmen sollte. Kürzlich wurden gefälschte QR-Codes an Parkuhren angebracht, die ahnungslose Autofahrer dazu verleiteten, den Code zu scannen und ihre Zahlungsdaten zu übermitteln, in dem Glauben, sie würden für das Parken bezahlen, während sie in Wirklichkeit ihre Zahlungsdaten an Kriminelle weitergaben", so Jayne weiter.