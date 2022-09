Ein Passagier filmt den Horror-Vorfall mit seinem Handy und postet es auf TikTok.

Ein schockierendes Video, in dem ein Passagier filmt wie ein Fenster während des Flugs zerbricht, geht auf TikTok viral. Wie es zu diesem Vorfall in 3000 Meter Höhe kommen konnte, bleibt ein Rätsel. Panik breitete sich in dem Linienflug aus, verletzt wurde jedoch niemand.