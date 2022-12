Freizeitgestaltung im Winter: 13 Tipps für die gute Unterhaltung zu Hause

Winterzeit: Das Wetter ist kalt, ungemütlich und lädt nicht zum Verweilen im Freien ein. Viel gemütlicher ist es im Warmen zu Hause. Von dort kann man die Eiszapfen an den kahlen Bäumen, die Eisblumen an den Fenstern und den glitzernden Schnee auf den Wegen und Dächern genießen.

Doch was soll man mit seiner Freizeit anfangen? Womit kann man sich den lieben langen Tag beschäftigen, wenn man nicht vor die Tür gehen möchte? Eine gute Möglichkeit ist es, das seriöse Online Casino Österreich zu besuchen und dort die spannenden Spiele ausprobieren.

Doch auch offline gibt es jede Menge toller Dinge, die für ordentlich Kurzweil sorgen und die Stunden nur so dahin rinnen lassen. Einige sind aktiver, andere passiver, aber alle machen wirklich Spaß und sorgen für eine tolle Beschäftigung.

Film- oder Serienmarathon

Ab auf die Couch, gemütlich unter eine Decke gekuschelt und eine heiße Schokolade mit Sahne und bunten Zuckerstreuseln dazu, während das Popcorn den klassischen Kino-Duft verbreitet. Jetzt braucht man nur noch den Lieblingsfilm oder die Serie anschmeißen und der schöne TV-Abend kann beginnen.

Ob gemeinsam oder allein, diese Art der Unterhaltung reicht von dramatisch und romantisch bis zum spannenden Grusel, je nachdem, was man gerne sehen mag. In jedem Fall vergeht die Zeit dabei wie im Flug.

Videospiele sorgen für gute Laune

Diese Spiele kann man allein, mit mehreren oder online gegen andere Gamer spielen. Hier darf man erleben, wie es ist, Rennfahrer zu sein, eine Mission zu erfüllen oder aktiv Sportturniere zu gewinnen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei den aktiven Spielen kann man sich auch körperlich anstrengen. So ist es möglich, einiges an Kalorien zu verbrennen, damit der Film- und Serienmarathon vom Tag zuvor wieder ausgeglichen wird.

Brett- und Kartenspiele

Brett- und Kartenspiele sind für alle geeignet, die mit mehreren Personen zusammenleben. Durch alle Zeiten hindurch haben die Gesellschaftsspiele die Menschen unterhalten, wenn sie zu Hause blieben. Außerdem sorgen sie für Gemeinsamkeit und Familiengefühl.

Inzwischen gibt es nicht nur Halma, Mühle und Mensch ärgere dich nicht, sondern auch Strategiespiele oder sogar Rollenspiele. Der Markt hat jede Menge zu bieten. Mit tollen Snacks lässt sich der Abend in freundschaftlicher Runde gut füllen.

Fit durch die Zeit zu Hause

Auch mit Sport lässt sich die Zeit füllen. Dabei braucht man nicht Hunderte von Geräten oder Gewichten daheim haben. Es gibt tolle Eigengewichtsübungen, die garantiert für einen ordentlichen Muskelkater sorgen. Man muss sich nicht einmal entscheiden, ob man Cardio Übungen macht oder eine anstrengende Krafteinheit hinlegen möchte, denn beides ist auch in einer kleinen Wohnung möglich.

Anregungen und Tipps kann man sich im Internet holen oder man schaltet seinen Fernseher ein. Auch heute noch haben einige Sender „Tele-Gym“ zum Mitmachen. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist auch für jedes Alter und jedes Fitnesslevel geeignet.

Bücher laden zum Träumen ein

Ganz gleich, welches Genre man gerne liest, die Gedanken fliegen ins Reich der Fantasie und lassen die Zeit nur so dahingleiten. Ein schöner heißer Tee oder Kaffee mit etwas Gebäck sorgt für den süßen Schub zwischendurch.

Handwerken schafft neue Werte

Handwerken hat viele positive Effekte. Es ist ein Wachstumsprozess, wenn man etwas Neues entstehen lassen möchte. Fehler und Rückschläge inbegriffen, überwiegt am Ende doch der Stolz auf das Selbstgeschaffene. Häkeln, Stricken, Sticken, Klöppeln, Weben und Spinnen sind nur einige Möglichkeiten, mit denen man sein Handgeschick erproben kann. Sicher, wenn man neu anfängt, ist es nicht einfach, aber es wird leichter und leichter werden.

Schnitzen und Modellbau

So altbacken es klingen mag, aber man erfährt beim Schnitzen und Modellbau jede Menge Neues. Im Modellbau sind teilweise verschiedenste Fähigkeiten verlangt und beim Schnitzen kann der Künstler in uns freigelassen werden.

Großprojekte für zu Hause

Jetzt ist Zeit mal die Schränke, Keller und Dachböden auszuräumen und ordentlich zu säubern, während man sich überlegt, ob man wirklich all das Zeug noch benötigt oder ob man nicht doch das ein oder andere endlich aussortieren kann.

Das kann im Übrigen auch sehr befreiend sein, wenn man endlich lang angestrebte Dinge erledigt hat. Durch das Entsorgen des Überflüssigen, wird man auch selbst eine Menge Ballast los.

Kochen mit Freunden

Kochen mit Freunden ist immer eine tolle Idee. Dabei kann man ganze Themenabende mit Kleiderordnung planen oder einen gemütlichen Abend, an dem man mit dem kocht, was gerade im Haus ist. In jedem Fall hat man die liebsten und besten Menschen um sich herum.

Ein Abend mit Freunden ist immer lustig und macht einfach nur große Freude. Zwar hat man als Gastgeber den Abwasch, aber immerhin muss man selbst nicht vor die Tür.

Lernen als Freizeitspaß

Ja, Lernen kann auch ein Freizeitspaß sein! Vor allem, wenn man etwas Neues lernen möchte. Das kann eine Sprache sein, ein Instrument oder etwas Ungewöhnliches, wie Vogelstimmen erkennen oder pfeifen.

Bei allen denkbaren Themen findet garantiert jeder etwas, das er gerne lernen oder zumindest ausprobieren möchte. Zum Teil lassen sich auch Online-Kurse nutzen, damit einem das Dabei-bleiben leichter fällt und man sich austauschen kann.

Ein Wohlfühltag wie im Spa

Mit einem heißen Schaumbad oder einer selbst gemachten Gesichtsmaske lässt sich herrlich entspannen. Auch ein Fußbad sorgt für Erholung vom Alltagsstress und mit einer neuen Haarfarbe lässt sich der eigene Typ frisch erfinden.

Seine Musik- und Hörspielsammlung durchhören

Die eigene Musik- und Hörspielsammlung durchhören dürfte bei den meisten Menschen eine ganze Weile dauern. Selbst wenn man sich nur seine absoluten Lieblingshits anhört, dürften einige Stunden dabei zusammenkommen. Nebenher kann man auch neue Dance-Moves entwickeln und ausprobieren.

Fotoalben selbst gemacht oder neu sortiert

Diese Beschäftigung lässt einen in Erinnerungen schwelgen: Es macht richtig viel Spaß, seine schönsten Momente in einem Buch anzusehen. Bei der Gelegenheit kann man missglückte Bilder bearbeiten, damit sie etwas charmanter werden.

Für jeden die passende Aktivität

Ganz gleich, womit man sich die winterliche Freizeit zu Hause versüßen möchte, es gibt unzählige Möglichkeiten, die einem die Zeit wie im Flug vorbeigehen lässt. Für jeden ist garantiert etwas dabei. Einiges kann man allein machen, anderes macht mit Freunden oder dem Lieblingsmenschen am meisten Spaß! Das Wichtigste bei allem ist, dass man einfach Freude hat, an dem, was man tut und sich wohlfühlt.