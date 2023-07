Gefährliche TikTok-Challenge forderte bereits 4 Todesopfer

Tragischerweise handelt es sich bei einem der gemeldeten Opfer um einen Vater.

Die Behörden haben TikTok-Nutzer vor einem gefährlichen neuen Trend auf der App gewarnt, der bereits vier Menschen das Leben gekostet haben soll. Die Videos mit der Bezeichnung "Bootsspringen" zeigen Menschen, die von Schnellbooten springen oder sich überschlagen, während sie auf dem Wasser rasen.

Bereits vier Todesopfer

Nach Angaben von WBMA in den USA haben Ersthelfer in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass der Trend auf TikTok zugenommen hat und mit zahlreichen Todesfällen in Verbindung gebracht wird. Kapitän Jim Dennis vom Childersburg Rescue Squad erklärte dies gegenüber dem lokalen Nachrichtensender mit den Worten: "Das ist sehr besorgniserregend, weil wir dieses Muster in den letzten zwei Jahren gesehen haben, und es ist sporadisch, aber es ist etwas, das weggehen und wegbleiben muss."

© TikTok/@nataliejillfit

Er fuhr fort und sagte: "In den letzten sechs Monaten hatten wir vier Ertrinkungsfälle, die leicht zu vermeiden waren. Sie haben eine TikTok-Challenge gemacht. Dabei steigt man in ein Boot, das mit hoher Geschwindigkeit fährt, springt von der Seite des Bootes, taucht nicht, sondern springt mit den Füßen zuerst ab und lehnt sich einfach ins Wasser.

Tragischerweise handelt es sich bei einem der gemeldeten Opfer um einen Vater, der in den Coosa River getaucht war, während seine Frau und seine Kinder zusahen. "Leider nahm sie seinen Tod auf", so der Rettungshelfer.