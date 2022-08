Am 21. August fand dieses Naturschauspiel in der chinesischen Stadt Haikou statt. Videos und Bilder der Wolke gingen daraufhin auf Twitter viral.

Wie genau entsteht so eine Wolke eigentlich?

Das Spektakel wird auch als Schalwolke oder als Pileus-Wolke bezeichnet. Sie bildet sich meist abends und erzeugt dann einen Wolkenschimmer.

Schnell aufsteigende, heiße Luft einer Kumuluswolke drückt dabei gegen die kalte Luft über ihr wodurch ein sanfter "Schal"-Effekt entsteht, da die Feuchtigkeit direkt an der Spitze des Aufwindes kondensiert.

