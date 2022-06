Schockierender Fund!

Ein im Internet veröffentlichtes Bild auf dem ein in zwei Hälften geschnittener Hai zu sehen ist, beunruhigt Leute, die glauben, dass er von einem größeren Monster getötet wurde.

Ein Hai, der in zwei Hälften geschnitten und an einem Strand in Kanada angespült gefunden wurde, hat Reddit-Nutzer dazu gebracht, sich zu fragen, was seinen Tod verursacht haben könnte.

Der Benutzer sagte, dass er diesen armen Kerl gestern an einem Strand in Oak Island, Kanada, gesehen habe und der Beitrag, der Hunderte von Upvotes erhielt, hat die User um das bangen lassen, was den Hai halbiert hat.

An das Bild angehängt war eine Frage des ursprünglichen Posters, der die User fragte, was den Hai in zwei Hälften schneiden könnte, wobei einige einen Haiangriff vermuteten.

Die Vermutungen reichten von Propellerunfall über Korallenriff bis zu Bootsunfall. Am häufigsten wurde jedoch vermutet, dass ein größeres Tier dahinter stecken könnte. Viele glauben es war ein großer weißer Hai. Ein User behauptet: "ich habe viele Haie gesehen, die von anderen Haien gefressen wurden. Es gibt immer einen größeren Fisch."