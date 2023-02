In diesem Land haben Männer die größten Penisse

Die Online-Apotheke From Mars hat Google-Daten aus 80 Ländern ausgewertet, um festzustellen, welches Land die am besten ausgestatteten Männer hat.

Der Apotheker Navin Khosla, der die Studie ausgewertet hat, sagte: "Ob es nun um die Größe, die Form oder irgendeinen anderen Aspekt geht, die meisten von uns haben sich schon einmal gefragt, ob unser Penis groß genug ist. "Die Größe des Penis kann einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein und das Selbstbild haben."

Es scheint, dass Männer aus Ecuador am meisten Grund zum Prahlen haben, denn ihre durchschnittliche Penisgröße beträgt im erigierten Zustand 17,6022 cm . Dicht hinter Ecuador liegen Kamerun mit 16,6624 cm und Bolivien mit 16,51 cm.

Die meisten Länder in den Top Ten sind afrikanische Länder, wobei auch der Senegal, der Sudan und Sambia auf den begehrten Spitzenplätzen zu finden sind. Die Niederlande sind das einzige europäische Land, das es in die Top Ten geschafft hat, während sich kein Land aus Asien in die Riege der gut ausgestatteten Länder vorgearbeitet hat.

© From Mars

Die Daten wurden auch zusammengestellt, um zu zeigen, welche Länder im Durchschnitt die kleinsten Penisse haben - wobei Kambodscha mit einer durchschnittlichen Länge von 10,7696 cm die Liste anführt. Österriech liegt mit einem Wert von 14,5288 cm auf dem 39. Rang.