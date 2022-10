× In letzter Sekunde: Küstenwache rettet Fischer vor Haien

Die drei Fischer mussten 24 Stunden auf offener See verharren, bevor sie gerettet wurden.

Drei Fischer sind am Wochenende mit ihrem Boot rund 40 Kilometer vor Empire, einer kleinen Gemeinde südöstlich von New Orleans, auf offenem Meer gestrandet. Dort begann ihr Schiff in dem haiverseuchten Wasser zu sinken.

Zwei Männer von der US-Küstenwache Heartland wurden zu ihrer Rettung eingeflogen. Die beiden Retter konnten noch beobachten, wie die drei Fischer mit Haien um ihr Leben kämpften.

Die Besatzung hatte mehr als 24 Stunden auf offener See verbracht und war nur von Schwimmwesten gestützt worden, bevor sie gerettet wurde. Alle drei Männer haben glücklicherweise überlebt, obwohl eine Person wegen Unterkühlung behandelt wurde und die zwei weiteren Männer durch die Haiangriffe Verletzungen an den Händen erlitten.

© U.S. Coast Guard Heartland/Facebook

