Kardashian-Lüge im TV

Versuchen die Kardashians die Astroworld-Tragödie rund um Kylies Ehemann Travis Scott zu vertuschen?

In ihrer neuen, verspätet angelaufenen Show "Hulu" erwähnte Kendall Jenner, dass sie Chris Jenners Geburtstag leider verpasst habe, da sie gemeinsam mit Hailey Bieber in Miami gewesen wäre. Chris Jenners Geburtstag fällt auf den 5. November, das Datum, an dem sich auch die tragischen Ereignisse auf dem Musikfestival Astroworld ereigneten. Auf dem Festival in Houston im US-Bundesstaat Texas kam es während eines Auftritts des Scotts, der selbst einer der Initiatoren der Veranstaltung war, zu einer Massenpanik. Zehn Menschen starben, Hunderte weitere erlitten teils schwere Verletzungen.

Es gibt allerdings Fotos von Kendall Jenner, die sie damals auf ihrem Instragram-Konto postete, die sie auf dem Festivalgelände zeigen. Kendall befand sich also gar nicht in Miami. Der Grund warum die Show erst mit deutlicher Verspätung ins Fernsehen kam, ist, dass die Kardashians entschieden hatten sämtliche Referenzen zu dem Musikfestival aus der Serie zu schneiden.