Kurios: Personen bekommt nach Spinat-Verzehr Halluzinationen

Unter den Australiern, die nach dem Rückruf möglicherweise verunreinigter Spinatprodukte ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, war auch ein Kind.

In Victoria wurden 20 Personen nach dem Verzehr von Babyspinat in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. In Queensland gab es 11 mögliche Fälle, darunter ein Kind, das ins Krankenhaus eingeliefert wurde und inzwischen wieder entlassen werden konnte. In NSW meldeten fast 90 Personen Symptome nach dem Verzehr von Babyspinat, und mehr als 30 hatten sich in ärztliche Behandlung begeben, so die NSW-Gesundheitsbehörde am Sonntag.

Unter anderem bekamen die Personen Halluzinationen. "Wir haben mit Erzeugern gesprochen, die Auftragsrückgänge und Umsatzeinbußen hinnehmen mussten und die sich nicht einmal im selben Bundesstaat befinden wie die Quelle des zurückgerufenen Spinats, was eine vermeidbare Situation ist, die der gesamten Branche schadet".

Die Behörde warnte Menschen, die die zurückgerufenen Produkte verzehrt hatten, vor Symptomen wie Delirium oder Verwirrung, Halluzinationen, erweiterten Pupillen, schnellem Herzschlag, gerötetem Gesicht, verschwommenem Sehen sowie trockenem Mund und trockener Haut. Personen, bei denen diese Symptome auftreten, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.