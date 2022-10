Kurioses Flugobjekt lässt Anwohner rätseln

Ein Video auf Facebook zeigt etwas durch den Himmel fliegen, was ähnlich wie ein Vogel aussieht, aber einen komischen Stiehl nach hinten noch mitzieht. Als das Rätsel gelöst wurde, staunte man nicht schlecht.

In Illinois, USA, entdeckten aufmerksame Nachbarn ein komisches Flugobjekt am Himmel. Es sah aus wie ein Vogel, hatte aber scheinbar noch etwas bei sich. Einer der Anwohner ertappte das "UFO" dann, wie es gerade in einem Baum saß.

© Facebook / Eric Lind ×

Es handelte sich um eine Eule, welche ein Steckenpferd mit sich führte. Woher der Vogel dieses bekam, ist unbekannt. Es schien auch nicht darin verfangen zu sein, sondern trug es freiwillig mit sich. Die Geschichte mit den dazugehörigen Aufnahmen teilte der Mann schließlich auf Facebook, wo er anfügte: "Falls Ihr Kind sein Steckenpferd vermisst, müssen Sie sich das mit der Eule ausmachen!".