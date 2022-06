"I google before each lesson"

Die TikTokerin Ketrina Teresa arbeitet als Lehrerin. In mehreren Videos verrät sie nun pikante Geheimnisse über ihren Job - unter anderem, dass sie den Schulstoff vor der Stunde googlet!

Ihre TikToks haben mehrere tausend views: Lehrerin Ketrina Teresa macht erstaunlich ehrliche Videos über ihren Alltag in der Schule. Unter anderem verrät sie, dass sie oft den Schulstoff vor der Stunde googlen müsse! "It`s hard to remember it all!", schreibt sie - es ist schwer, sich an alles zu erinnern. Außerdem brauche sie die Schulferien, um sich erholen zu können und neue Energie für das nächste Schuljahr zu sammeln.

Ihre Tipps die Ferien auch wirklich zur Erholung zu nutzen: Keine Arbeit mit nach Hause nehmen und verstehen, dass es nicht verwerflich ist freie Zeit zu genießen und einmal nichts zu tun. "Du sollst deinen Urlaub genießen, dafür ist er da!", schreibt Ketrina Teresa.

User*innen sind dankbar für die Ehrlichkeit

Die User*innen freuen sich über ihre Ehrlichkeit - insbesondere andere Lehrer, die die Geschichten wohl nachvollziehen können und sich repräsentiert fühlen.