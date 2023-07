Lies KI mit Männern flirten: Model verdiente in einer Woche 70.000 Dollar

Sie glaubt, dass die immersive KI-Erfahrung schließlich bis zu 5 Millionen Dollar pro Monat einbringen könnte.

Eine Influencerin hat sich mithilfe von künstlicher Intelligenz "geklont" und in einer Woche etwas mehr als 70.000 Dollar verdient, indem sie ihr digitales Abbild nutzte, um online mit einsamen Männern zu sprechen. Caryn Marjorie nutzte ihre KI-Klone, um jedem ihrer 1,8 Millionen Snapchat-Follower eine "persönliche Erfahrung" zu bieten.

Betrunkener fährt auf Polizeiwache, um anderen Autofahrer anzuzeigen

Video zeigt Fahrt durch Flammen-Inferno

Könnte noch viel mehr verdienen

"Die KI war nicht dafür programmiert und ist scheinbar aus dem Ruder gelaufen", erklärte Marjorie später gegenüber Insider. "Mein Team und ich arbeiten rund um die Uhr, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert." Sie glaubt, dass die immersive KI-Erfahrung schließlich bis zu 5 Millionen Dollar pro Monat einbringen könnte.

© Twitter/cutiecaryn

Ein Experte sagte in einem Podcast. "Sie schicken ihr Sprachnotizen und sie antwortet ... oder AI antwortet in ihrer Stimme und sie zahlen und das hat siebzigtausend in der ersten Woche gemacht und sie hat einen Tweet getwittert, in dem sie sagte "das wird gegen Einsamkeit helfen. Sie hat in der ersten Woche etwas mehr als 70.000 Dollar verdient, weil die Männer auf Telegram darauf anspringen."