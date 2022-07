Über seinen TikTok-Account „therealnuriko“ hat sich der 40-jährige Mitarbeiter einer Tankstelle zur Wehr gesetzt.

Eigenen Angaben zufolge Mann infiziert sich der Mann mit Corona und litt unter starken Symptomen inklusive Fieber und Gliederschmerzen. Daraufhin blieb er einige Tage zuhaus , um sich auszukurieren, wurde aber ständig von seinem Chef via Telefon drangsaliert, wann er denn endlich wieder arbeiten könne.

Rache-TikTok

Nach einer Woche riss dem charmanten Vorgesetzten dann anscheinend der Geduldsfaden und er erklärte man müsse sich ja sowieso nur fünf Tage verpflichtend isolieren und „therealnuriko“ solle jetzt wieder zur Arbeit kommen – egal wie es ihm gehe. Das schmeckte dem TikToker verständlicherweise gar nicht. Am nächsten Tag schleppte er sich sodann in die Arbeit und fertigte aus Wut, aber auch zum Schutz anderer ein Schild für die Tür des Tankstellenshops, auf dem in großen Lettern zu lesen stand: „ I have Covid, but management says it’s okay to work.“ Auf Deutsch „Ich habe Covid, aber die Geschäftsleitung meint, es ist okay zu arbeiten.“

Wieviele Kund*innen der verärgerte Angestellte an diesem Tag trotzdem noch bediente und, ob er seines Jobs noch habhaft ist, ist nicht bekannt.