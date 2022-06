Mann sicher er kämpfe in Weltraumkrieg und sei von außerirdischen Dracula entführt worden

Russ Kellett aus Filey, North Yorks, sagt, dass er seit 30 Jahren zu ihrer Armee gehört und gegen die "Dragos" kämpft, die groß und schuppig sind und Köpfe wie Drachen haben.

Der Engländer stellt eine unglaubliche Behauptung auf. Er sei eigenen Angaben zufolge ein "Supersoldat" in einem intergalaktischen Krieg. Er behauptet, dass Außerirdische ihn mehrfach aus seinem Haus am Meer entführt haben und ihn zu Schlachten auf der ganzen Welt - und darüber hinaus - mitgenommen haben.

Der 58-Jährige ist überzeugt, dass er von einer Rasse von 15 Fuß großen Invasoren medizinische Eingriffe erhalten hat. Russ behauptet sogar, dass er durch seine Kampfzeit ein chronisches Müdigkeitssyndrom entwickelt hat.

© MERCURY PRESS

Er sagte: "Ich bin mindestens 60 Mal entführt worden. Das erste Mal war ich 16 Jahre alt, als ich mit meinem Motorrad nach Hause fuhr. ch fuhr durch einen Tunnel, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, und das nächste, was ich wusste, war, dass ich mich in einem Raum befand, der wie eine Zahnarztpraxis aussah, mit 15 Fuß großen außerirdischen Männern, die Dracula sehr ähnlich sahen. Mir wurde eine Art Schlauch in den Hals geschoben, und welche Flüssigkeit sie auch immer in mich hineinpumpten, sie verwandelte mich in einen ihrer Supersoldaten."

© MERCURY PRESS

Zudem will der Mann in der Armee der Außerirdischen gekämpft haben und an mehreren Kriegen in den letzten 30 Jahren teilgenommen haben. "Ich war jahrelang weg, und die Leute merken das nicht, denn vier Stunden hier sind vier Jahre auf einem der Planeten, auf denen ich war. Ich habe in Schlachten in ganz Großbritannien, Europa und Südamerika gekämpft, und ich habe sogar in verschiedenen Schlachten um Gebiete im Weltraum gekämpft.