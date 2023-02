Mann spaziert in Botschaft und spendete anonym 30 Millionen für Erdbebenopfer

Die Geste eines Mannes sorgt für Schlagzeilen, denn er soll rund 30 Millionen anonym an Erdbebenopfer gespendet haben.

Ein pakistanischer Mann, der in den USA lebt, hat Berichten zufolge die türkische Botschaft in den USA betreten und anonym 30 Millionen Dollar für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien gespendet, wie der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif mitteilte.

CNN berichtete, dass die Nachricht inzwischen von der Anadolu Agency, einem der staatlichen türkischen Medienkanäle, bestätigt worden sei. In einem Tweet vom Samstag schrieb Sharif, er sei "zutiefst bewegt von diesem Beispiel" und dass "dies solch glorreiche Akte der Philanthropie sind, die es der Menschheit ermöglichen, über scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu triumphieren".

Das Erdbeben der Stärke 7,8, das am 6. Februar die Türkei und Syrien erschütterte, hat bereits mehr als 33 000 Todesopfer gefordert.