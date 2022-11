Wer sich auf eine neue Stelle bewirbt, investiert oft besonders viel in das Anschreiben. Dabei ist das Dokument, das Personaler zuerst lesen, in Wahrheit der Lebenslauf.

Seine Qualität entscheidet darüber, ob die Recruiter sich dein Anschreiben überhaupt ansehen. Gehe daher kein Risiko ein, sondern orientiere dich an den folgenden Tipps.

Persönliche Daten im Lebenslauf

Die persönlichen Daten stellen nach dem Titel den ersten Abschnitt deines Lebenlaufs dar. Verpflichtende Angaben sind die folgenden:

Vor- und Nachname,

Adresse,

Kontaktdaten (Telefonnummer und seriöse E-Mail-Adresse).

Wichtig: Bewirbst du dich auf eine internationale Stelle, achte bei deiner Telefonnummer auf die zugehörige Ländervorwahl.

Ob du dein Geburtsdatum, deine Staatsangehörigkeit und deinen Familienstand angeben möchtest, kannst du selbst entscheiden. Eine weitere optionale Angabe ist die der angestrebten Position. Vor allem bei Initiativbewerbungen ist diese sehr sinnvoll. Doch auch, wenn du auf eine Stellenanzeige antwortest, kannst du durch die erneute Erwähnung der Position deine Entschlossenheit unterstreichen.

Ein passendes Bewerbungsfoto auswählen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz stellt sicher, dass du nicht zur Bereitstellung eines Bewerbungsfotos verpflichtet bist. Dennoch sehen viele Personaler lieber Lebensläufe mit Foto als ohne. Vor allem in Berufen mit Kundenkontakt ist es wichtig für den Arbeitgeber, das Erscheinungsbild des potentiellen Mitarbeiters vorher einschätzen zu können.

Entscheidest du dich für ein Bewerbungsfoto, solltest du dieses auf jeden Fall in einem professionellen Fotostudio machen lassen. Gute Bewerbungsbilder zeigen dein Gesicht und einen Teil des Oberkörpers im Profil oder Halbprofil. Ganzkörperbilder sind ebenso tabu wie Freizeitaufnahmen oder gar Selfies. Auch ein Passbild eignet sich nicht für den Lebenslauf. Zeige dich lächelnd, mit gepflegter Kleidung und angemessener Frisur.

Die berufliche Laufbahn richtig beschreiben

Der berufliche Werdegang ist der wichtigste Teil eines überzeugenden Lebenslaufs. Er wird tabellarisch verfasst. Dazu beginnst du mit der aktuellsten Tätigkeit und arbeitest dich chronologisch nach hinten. Die Zeitangaben stehen immer links und sind nach dem Muster "MM/JJJJ - MM/JJJJ" aufgebaut, also zum Beispiel "05/2010 - 11/2017". Wenn du zurzeit angestellt bist, schreibe "Seit MM/JJJJ" oder "MM/JJJJ - heute".

Die Berufsbezeichnung wird immer zuerst genannt. Falls die Möglichkeit besteht, dass sich der Personaler darunter nichts vorstellen kann, kannst du in Klammern deine Abteilung oder eine deutsche Übersetzung der Berufsbezeichnung nennen. Es folgen der Arbeitgeber und der Firmensitz. Darunter nennst du relevante Aufgaben und Projekte während dieser Beschäftigung. Erfolge solltest du stets mit Zahlen belegen.

Geht es um deine Ausbildung, reicht es aus, den höchsten Bildungsabschluss zu nennen. Je älter du bist, desto mehr verliert deine schulische Bildung an Relevanz. Eine Ausnahme besteht bei Auslandssemestern: Da diese auf interkulturelle Kompetenzen hinweisen, können sie einen großen Pluspunkt darstellen und sollten im Lebenslauf erwähnt werden.

Besondere Kenntnisse und Qualifikationen

Der Abschnitt "Besondere Kenntnisse" gehört auf jeden Fall in deinen Lebenslauf, da er dem Personaler eine Übersicht über deine Kompetenzen und Qualifikationen bietet. Wichtig ist, dass er auch wirklich als solche betitelt werden sollte. Eine Überschrift wie "Sonstiges" entwertet deine Talente und Fähigkeiten, statt sie hervorzuheben.

Qualifikationen, die du angeben kannst, sind beispielsweise:

Sprachkenntnisse,

EDV- und PC-Kenntnisse,

Stipendien, Zertifikate und Auszeichnungen,

Fort- und Weiterbildungen,

Ehrenamtliche Arbeiten,

Veröffentlichungen.

Triff beim Schreiben deines Lebenlaufs eine sinnvolle Auswahl und nenne nur Kenntnisse, die für deine angestrebte Position auch wirklich relevant sind. Dass du drei Sprachen sprichst, ist beispielsweise sehr beeindruckend, aber für eine Anstellung als Bäcker weniger bedeutsam. Gib außerdem eine genaue Bewertung deines Kompetenzlevels ab, beispielsweise "Englisch (verhandlungssicher)" oder "Photoshop (Grundkenntnisse)". Einen Pluspunkt stellen jegliche Nachweise für deine Kenntnisse dar.

Die richtigen Hobbys für den Lebenslauf auswählen

Eine Liste an Soft Skills ist im Lebenslauf fehl am Platz. Indem du Hobbys und Interessen benennst, kannst du deinem potentiellen Arbeitgeber dennoch einen Überblick über deine Soft Skills verschaffen. Bedenke dabei, nur relevante Hobbys anzugeben, die die Personaler zu deinen Gunsten auslegen können.

"Fernsehen" oder "Shopping" sind beispielsweise nicht jobrelevant, "Lesen" hingegen ist zu ungenau. Extremsportarten werden als übertriebene Risikofreudigkeit und als Ausfallrisiko eingeschätzt. Sinnvolle Nennungen sind stattdessen Hobbys wie Mannschaftssportarten, Wandern oder Zeichnen, die dich als teamfähig, ausdauernd und kreativ ausweisen.

Eine Unterschrift ist auch in Online-Bewerbungen ein Muss

Jeder Lebenslauf wird mit Orts- und Datumsangaben sowie einer Unterschrift beendet. Nutze dafür einen blauen oder schwarzen Kugelschreiber oder Füller. Auf viele Jobangebote in Salzburg kannst du dich mittlerweile auch online bewerben, doch auch in diesem Fall darf die Unterschrift nicht fehlen. Scanne sie dann ein und füge sie in deinen Lebenslauf ein.

Wichtig: Denke daran, das Datum unter deiner Unterschrift für jeden Lebenslauf, den du verschickst, zu aktualisieren. Eine veraltete Unterschrift erweckt den Anschein, es handele sich um eine vorgefertigte Musterbewerbung.

Den Lebenslauf individualisieren

Es ist ein absolutes Muss, den Lebenslauf für jede Stelle, auf die du dich bewirbst, zu individualisieren. Je nach Arbeitgeber und genauer beruflicher Position kann es unterschiedliche Schwerpunkte geben. Kompetenzen, die für ein Unternehmen von größter Bedeutung sind, sind für das zweite womöglich irrelevant. Frage dich daher jedes Mal aufs Neue, was für deinen Arbeitgeber wichtig ist, und führe diese Punkte am ausführlichsten aus.

Übrigens: Als Individualisierung eignet sich auch ein Kurzprofil. Es steht direkt unter den Kontaktdaten und präsentiert dem Personaler das Wichtigste in Kürze. Nenne in einem solchen Profil deine größten bisherigen Erfolge und die Stärken, die dich für diesen konkreten Job am meisten qualifizieren.

Lücken im Lebenslauf sinnvoll füllen

Gibt es in deinem Lebenslauf Lücken, solltest du dir nichts ausdenken, um sie zu füllen. Lügen werden früher oder später auffliegen, spätestens, wenn der neue Arbeitgeber nach genauen Zahlen oder Zertifikaten fragt. Stattdessen solltest du versuchen, die Lücke zu akzeptieren und in ein positives Licht zu rücken.

Eine Überbrückungszeit nach dem Studium ist längst kein Negativpunkt mehr und kann einfach als "Zeit der beruflichen Orientierung" beschrieben werden. Gibt es längere Lücken zwischen zwei Arbeitsstellen, kannst du anbringen, dass du diese Zeit für deine berufliche Weiterbildung genutzt und beispielsweise ein bestimmtes Programm erlernt hast. Handelt es sich tatsächlich um private Zeit, darfst du ein wenig kreativ werden: Hast du zum Beispiel ein halbes Jahr in Australien gelebt, um zu surfen, bezeichne es als Sprach- oder Kulturreise.

Den Lebenslauf richtig formatieren

Ein guter Lebenslauf umfasst eine bis zwei Seiten. Bei langer Berufserfahrung können es auch drei Seiten sein. Dabei sollten neunzig Prozent des Lebenslaufs auf die berufliche Erfahrung ausgerichtet sein, für Persönliches liegt das Maximum bei zehn Prozent. Berufseinsteiger können die Richtwerte auf Achtzig-Zwanzig verschieben.

Neben der Länge ist auch die Gestaltung des Lebenslaufs von Bedeutung. Achte hierbei auf die folgenden vier Tipps:

Wähle eine gut lesbare, bestenfalls serifenlose Schrift wie Calibri. In sehr traditionellen Branchen darf es auch Times New Roman sein.

Wähle einen Zeilenabstand von 1,15. Dies erhöht die Lesbarkeit des Lebenslaufs.

Führe eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung durch, um Tippfehler zu vermeiden.

Stimme deinen Lebenslauf in Schriftart, Schriftgröße und Farbgebung auf dein Anschreiben ab.

In den meisten Branchen kommen klassische, schlichte Lebensläufe am besten an. Auffällige, bunte Gestaltungselemente lenken von deiner Person ab und können unprofessionell wirken. Eine Ausnahme bilden künstlerische Berufe: Hier kannst du die Gestaltung deines Lebenslaufes nutzen, um deine Kreativität unter Beweis zu stellen.