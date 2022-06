Kinder übergeben sich auf offener Straße

Ein überwältigender „unerträglicher“ Gestank trifft Bordesley Green so hart, dass Kinder sich auf offener Straße übergeben müssen.

Die Bewohner der Stadt Bordesley Green, Birmingham, wurden von einem elenden Geruch aus ihrem Alltag gerissen und ihr Leben in einen Alptraum verwandelt. Bewohner beschweren sich über einen unerträglichen Geruch, der sie dazu bringt, ihre Fenster fest geschlossen zu halten, während Kinder durch die Straßen wandern und sich von dem überwältigenden Geruch übergeben.

Ein Bewohner beschwerte sich sogar, dass er von einem ständigen Jucken begleitet wird, seit der Geruch durch die Fenster seines Hauses wehte. Eine Lösung könnte nicht früher für Akhtar Shah, 62, kommen, dessen ständiger Juckreiz, sagt er, es sehr schwierig gemacht hat in der Gegend zu leben.

Shah sagte: "Wir wissen nicht, was wir inhalieren und es macht es sehr schwierig, hier zu leben. Die Schule die Straße runter rief die Feuerwehr an, als der Gestank anfing, weil sie dachten, es gäbe ein Gasleck.“ Ein Schüler brach zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es ist ekelhaft. Es ist heiß und die Leute wollen ihre Fenster öffnen, aber sie können es nicht.“

Geruch meilenweit zu riechen

"Es beginnt gegen 8 Uhr morgens und dauert den ganzen Tag. Es riecht einfach nach Abwasser. Ich habe Kinder und mache mir Sorgen darüber, was sie einatmen." Ein anderer Bewohner, Aftab Khaleem, sagte: "Ich wohne etwa eine Meile entfernt und ich kann den Gestank riechen. Der Geruch ist unerträglich - er erstickt, weil man nicht atmen will. Es ist, als wäre man in die Gosse geworfen worden. Es ist scharf im Hals, wie eine Chemikalie."

Andere Bewohner der Stadt sind so weit gegangen zu sagen, dass sie ihre Fenster nicht öffnen konnten und dass sich Kinder auf den Straßen übergeben, berichtete The Sun.

Ein Bewohner sagte: "Ich bin Privatlehrer und musste Kinder nach Hause schicken, weil der Geruch sie dazu gebracht hat, sich zu übergeben."

Die Umweltbehörde hat gesagt, dass sie daran arbeiten, das Problem mit einer lokalen Baufirma, Kiey Bros Limited, zu lösen. Bis dahin bleibt das Mysterium um den Gestank ungelöst.