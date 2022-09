Nach 35 Jahren: Phantom der Oper wird nicht mehr am Broadway gespielt

Auf der Website der Show wurde bekannt gegeben, dass das beliebte Musical am 18. Februar 2023 zu Ende gehen wird.

Das Musical, das 1988 in New York uraufgeführt wurde, wurde 2006 zum am längsten laufenden Musical in der Geschichte des Broadway und konnte diesen Rekord in den vergangenen 16 Jahren weiter ausbauen. Das Musical wurde mit sieben Tony Awards ausgezeichnet, darunter als bestes Musical, und inspirierte 2004 zu einer Verfilmung mit Emmy Rossum in der Hauptrolle und Gerard Butler in der Rolle des titelgebenden Phantoms.

Nach den vielen atemberaubenden Shows enden die Vorführungen nun mit Februar 2023.