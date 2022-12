Nette Geste: Amazon-Bote ist hier bereits in Weihnachtstimmung

Die Aufnahmen der Ring-Türklingel zeigen den Moment, in dem ein Lieferfahrer einen umgestürzten Weihnachtsbaum vor einem Haus wieder gerade stellt.

Tara Massey, die Eigentümerin des Hauses, postete das Video auf den sozialen Netzwerken. Massey, die in Fort Worth, Texas, wohnt, erzählte Storyful, dass ihr Weihnachtsbaum während einer Kaltfront umgestürzt war, die starken Wind mit sich brachte. Der Lieferant bracht das Paket und sah den umgestürzten Baum. Da zeigte eine nette Geste und richtete den Baum wieder auf.

Spät in der Nacht erhielten wir eine Amazon-Lieferung, und bevor wir ein Foto von dem Paket machten, war der Fahrer so freundlich, unseren Baum aufzuheben und ihn wieder an seinen Platz zu stellen", sagte Tara Massey, die die Aufnahmen in den sozialen Medien veröffentlichte. Er hat es nicht nur bei kalten und windigen Temperaturen getan, und das obwohl er in dieser Jahreszeit viel zu tun hat! Ich weiß die freundliche Geste zu schätzen und würde mich freuen, wenn wir in der Weihnachtszeit mehr aufmunternde Inhalte in den Nachrichten sehen würden.