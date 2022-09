Zwar bringen die NASA Aufnahmen die Zuseher eher zum Schmunzeln, tatsächlich kann ein Sturz oder Stolperer am Mond fatale Folgen haben. Wien ein nun veröffentlichtes Video der NASA zeigt, ist ein Spaziergang auf dem Mond gar keine Leichtigkeit. Die Astronauten stolpern bei den ersten Gehversuchen nur so vor sich hin.

Die Aufnahmen sollen aus den 1960er und 1970er Jahren stammen und wurden erst jetzt von der NASA veröffentlicht.

The outtakes of NASA astronauts trying to walk on the moon are amazing. pic.twitter.com/MVviyifDQF