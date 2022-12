Ursprünglich galt der Grundsatz, zwei Liter am Tag zu trinken sei gut für den Körper. Eine neue Studie räumt nun damit auf.

Zwei Liter am Tag zu trinken sei für den Körper optimal, so eine lang anhaltende Regel, die auch viele Menschen beherzigten. Doch eine neue Studie aus Japan zeigt nun ein leicht anderes Ergebnis. Laut dem National Institute of Biomedical Innovation in Japan sie diese Regel nicht wissenschaftlich fundiert. Woher der Tipp kommt, sei für den japanischen Wissenschaftler Yosuke Yamada auch nicht nachvollziehbar. Für ihn sei diese Regel wohl ein Ergebnis erfolgreicher Marketingkamagnien von Großkonzernen.

An der Studie nahmen insgesamt, 5604 Teilnehmer teil. Das Alter war von wenigen Tagen bis hin zu 96 Jahren breit gefächert. Und das Ergebnis zeigt: Der Mensch benötigt im Durchschnitt 1,5 - 1,8 Liter Wasser pro Tag. Hier geht es aber nicht nur um das getrunkene Wasser, sondern auch Wasser in Lebensmitteln sollte berücksichtigt werden. „Wenn man nur Brot, Schinken und Eier ist, nimmt man kaum Wasser zu sich“, so Yamada. In Pasta, Obst oder Fisch sei jedoch sehr wohl ein gewisser Anteil an Wasser vorhanden.