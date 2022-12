Online-Gaming: Immer mehr Zocker im Netz

Schon immer sind die Menschen von Spielen fasziniert. Mittlerweile gibt es Videospiele aus allen erdenklichen Genres und die Menschen zocken immer häufiger.

Genauso wie das Gaming hat sich das Glücksspiel etabliert, denn vielleicht kann mit nur einem einzigen Dreh im Casino der große Gewinn gemacht werden. Später wurde das Internet immer beliebter und auch Online-Casinos fanden ihre Berechtigung und genauso sind Online Games enorm gefragt. Aber warum zocken immer mehr Spieler im Internet? Was sind die Vorteile?

Fähigkeiten werden durch online Spiele gefördert

Auch wenn viele Menschen das Spielen am Computer als Zeitvertreib ansehen, ist die Zeit aber nicht verschwendet. Durch das Spielen am PC, Konsole oder Smartphone werden viele Fähigkeiten gefördert. Das liegt daran, dass für viele Spiele ganz unterschiedliche Fähigkeiten benötigt werden. Und diese werden ganz nebenbei trainiert. Was für Fähigkeiten das sind, wird an dieser Stelle vorgestellt. Spiele können Folgendes verbessern:

Kreativität: Sicher ist, wer sich mit Online-Spielen beschäftigt, wird kreativer. Das konnte bereits in zahlreichen Studien belegt werden. Hier wurden besonders Kinder beobachtet, die viel am Computer spielen. Bei den Studien mussten sie anschließend eine Geschichte verfassen. Kinder, die regelmäßig daddeln, waren hier deutlich kreativer als Kinder, die nicht spielen.

Zusammenhalt

Durch Spielen im Internet kann sich ebenfalls die Teamleistung verbessern. Man baut ein Kameradschaftsgefühl in vielen Spielen auf.

Englisch-Kenntnisse werden verbessert

Viele Spiele werden immer noch in englischer Sprache angeboten. Wer hier alles verstehen möchte, muss sich automatisch damit beschäftigen. Hierzu zeigen Forschungen, dass sich Fremdsprachenkenntnisse deutlich verbessern, wenn Rollenspiele gezockt werden. In den Studien wurden Kinder, die im Schnitt 11 Stunden in der Woche spielen, gleichgesetzt mit Kindern, die nur 5 Stunden spielen. Das Ergebnis war eindeutig. Kinder, die mehr spielten, konnten ihre Englisch-Kenntnisse deutlich verbessern. Dies war besonders dann der Fall, wenn Multiplayer-Games verwendet wurden. Das Vokabular war wesentlich größer.

Die Aufmerksamkeit verbessert sich

Herrscht in Videospielen ein großes Durcheinander, weil Ziele schnell erscheinen und wieder verschwinden, müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das verbessert auf Dauer die Aufmerksamkeit der Spieler. Diese Computerspiele helfen dabei, in kurzer Zeit Informationen zu verarbeiten und einzuordnen. Zudem kommt es zu einer schnelleren Auffassungsgabe. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber Lernspielen oder "Brain Games". In der Tat sind also Actionspiele vorteilhaft für die Informationsverarbeitung und Konzentrationsfähigkeiten der Menschen.

Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten

Computerspiele können dafür sorgen, dass kognitive Fähigkeiten verbessert werden. Auch das geistige Alter kann durch Spielen zurückgeschraubt werden. Hierzu wurden der geistige Verfall, ein Nachlassen von Wahrnehmungen und Aufmerksamkeit, wie auch Problemlösungskompetenzen untersucht. Festgestellt wurde, dass nur nach wenigen Stunden spielen das Alter der getesteten Personen schon dem eines drei Jahre jüngeren Menschen entsprach. Dabei wurde festgestellt, dass der geistige Verfall nicht nur ausgebremst wurde, sondern sich die kognitiven Fähigkeiten sogar verbesserten. Und dies nur vom Spielen der Online-Games.

Verbesserte Taktik

Bei On- und Offline Spielen gibt es zwei unterschiedliche Arten. Man unterscheidet zwischen einem rundenbasierten Strategiespiel und einem Echtzeit-Strategiespiel. Beim rundenbasierten Spiel müssen die Spieler hintereinander spielen, so wie man es von einem klassischen Brettspiel gewohnt ist. Bei einem Echtzeit-Strategiespiel zocken alle Spieler gleichzeitig. Beide Spielarten trainieren dabei das taktische Handeln und ein zielführendes Spiel. Wobei die erste Art meist sehr komplex im Aufbau ist, wodurch der Spieler nicht unter Zeitdruck steht. Hier ist eine genauere Planung möglich. Dieses fördert das Denkvermögen, Diplomatie und die Geduld der Spieler.

Glücksspiel zu jeder Zeit verfügbar

Wer ein Online-Casino besucht, muss sich keine Gedanken darüber machen, ob sein Lieblingsspiel im Moment auch frei ist. In einer Spielhalle kann es immer wieder vorkommen, dass der Lieblingsautomat besetzt ist. Wartezeiten gibt es hier nicht.

Am Smartphone oder PC spielen

Sicherlich ist einer der größten Vorteile der Online-Casinos, dass hier überall und zu jeder Zeit gespielt werden kann. In einer Spielhalle sitzen meist viele Spieler zusammen an den Automaten. Zu Hause hat der Spieler seine Ruhe oder er spielt einfach unterwegs im Bus oder in der Mittagspause. Und das auf dem PC oder dem Smartphone.

Auch den Dresscode muss zu Hause niemand beachten. Wer sich gerne schick anzieht, der ist in einem landbasierten Casino natürlich perfekt aufgehoben. Wer darauf keinen Wert legt, der spielt einfach im Online-Casino im Jogginganzug oder bleibt einfach im Berg liegen.

Guthaben kann sofort verwendet werden

Vielleicht war der eine oder andere bereits einmal in einer Spielhalle. Wirft man hier Geld in einen Slot, wird das vorhandene Guthaben nur langsam abgebucht. Hohe Einsätze können hier nicht platziert werden. In einem Online-Casino sieht das ganz anders aus. Nachdem die Einzahlung auf das Kundenkonto getätigt wurde, steht das gesamte Guthaben zur Verfügung. Hier sind deutlich höhere Einsätze möglich. Damit steigen automatisch auch die möglichen Gewinne.

Zahlreiche Bonusangebote locken ins Internet

Ebenfalls vorteilhaft ist es in einem Online-Casino, dass hier häufig ein Bonus vergeben wird. Dieser kann recht unterschiedlich ausfallen und auch die Höhe unterscheidet sich je nach Bonus. Angeboten werden der Willkommensbonus, ein Bonus auf Einzahlungen oder Freispiele für bestimmte Games. Damit erhöht sich das eigentliche Guthaben und es ist möglich, direkt zu Anfang mit höheren Einsätzen zu spielen. Oder es wird mit kleinen Einsätzen gespielt, dafür aber länger.

Gibt es auch negative Aspekte?

Negative Aspekte müssen auch genannt werden. Diese treten aber in der Regel nur bei Extremspielern auf. Das sind Spieler, die einen Großteil ihrer Zeit mit Zocken verbringen und keinen entsprechenden Ausgleich haben. Das kann am Ende sogar zu einer Sucht führen, welche oftmals spät bemerkt wird. Dies führt zudem zu Bewegungsmangel und kann das Sozialverhalten negativ beeinflussen. Wer aber die richtige Balance findet, hat hier nichts zu befürchten.

Fazit: Online spielen bringt viele Vorteile

Wer sich dazu entscheidet, online zu spielen, kann sich auf viele Vorteile freuen. Nicht nur, dass bei bestimmten Games die Fähigkeiten verbessert werden können. Wer sich für ein Online-Casino entscheidet, profitiert von unterschiedlichen Boni und davon, dass zu jeder Zeit gezockt werden kann. Diese Vorteile sollte sich niemand entgehen lassen.