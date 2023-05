Only-Fans-Lehrerin verteilt nun an Follower 'Zeugnisse'

Eine Lehrerin, die gekündigt hatte, um OnlyFans-Star zu werden, verteilt nun Zeugnisse an ihre Follower. Wer schlecht abschneidet, muss 'nachsitzen'.

OnlyFans-Babe Courtney Tillia gibt ihren Fans "Zeugnisse" - und benotet alles, von den Anhängseln der Männer bis hin dazu, wie sie sie behandeln. Courtney, die aus Los Angeles stammt, tauschte die Schulbücher gegen eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie für Erwachsene ein, nachdem sie von ihrem Ehemann Nick dazu ermutigt wurde, weil sie mit ihrer schlecht bezahlten Karriere unzufrieden war.

Zeugnisvergabe

Jetzt verteilt die ehemalige Lehrerin sogar Noten an ihre Follower: "Ich verteile Zeugnisse und Noten! Sie müssen an täglichen Aktivitäten teilnehmen und je nachdem, wie sie abschneiden, bekommen sie eine bestimmte Note!", so Tilla.

Das Zeugnis verlangt von ihren treuen Abonnenten, mit ihren Beiträgen zu interagieren, ihr Privatleben zu bewerten und ihr sogar Geschenke zu schicken. Courtney warnt davor, dass ihre Fans, wenn sie die Aufgaben nicht gut genug erledigen, "mit Nachsitzen mit ihr bestraft werden".

Für viele keine Bestrafung

Für viele User scheint dies aber keine Bestrafung zu sein. Ein Nutzer schrieb: "Kann ich bitte nachsitzen?" Ein anderer schrieb: "Die heißeste Lehrerin aller Zeiten."