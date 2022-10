OnlyFans-Star wegen 'obszönes Materials' festgenommen

Die Seite OnlyFans macht immer wieder Schlagzeilen. Jetzt wurde ein User von der Polizei festgenommen.

Titus Low wurde von einem Gericht in Singapur zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem das OnlyFans-Model gegen eine Anordnung verstoßen hatte, sich von der Erotikseite fernzuhalten. Der 22-Jährige wurde verhaftet, nachdem sich ein wütender Mann beschwert hatte, der behauptete, er habe ein sexy Video von Titus auf dem Handy seiner 12-jährigen Nichte gefunden.

© instagram.com/titusslow

Die Polizisten ließen ihn auf Kaution frei, unter der Bedingung, dass er keine weiteren Inhalte veröffentlicht. Der Influencer widersetzte sich der Anweisung und postete weiter fleißig, es kam zur Festnahme. Laut Gerichtsdokumenten wird er nun drei Wochen hinter Gittern verbringen und zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der Mann ist verärgert und stellt in einem Video klar, dass er nicht kontrollieren könne, wer auf seine Inhalte zugreift. Er erklärte: "Wir erstellen nur Inhalte für Leute, die in unserem Alter sind und Inhalte sehen wollen, die sie sehen wollen. Und all dies geschieht auf der Grundlage, dass alles einvernehmlich ist."