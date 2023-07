Pädophiler auf frischer Tat ertappt: Seine Reaktion schockiert Beamte

Das halbnackte Opfer wurde mit gefesselten Beinen auf einem Bett liegend aufgefunden.

Daniel Moraes Bittar, 42, ist auf CCTV-Aufnahmen zu sehen, wie er sich windet, während die Polizei ihn zu den Verbrechen befragt, die ihm vorgeworfen werden. Der Mann soll nicht nur Drogen genommen haben, sondern auch Kinder entführt haben.

Soll Kind mit Chloroform betäubt haben

Ein mutmaßlicher Pädophiler, der ein Mädchen (7) auf dem Weg zur Schule entführte, bevor er es in einen Koffer steckte, um es nach Hause zu bringen und zu vergewaltigen, sagte bei seiner Festnahme: "Ich habe ihr noch nichts angetan". Der inzwischen entlassene IT-Techniker einer brasilianischen Großbank, Daniel Moraes Bittar, 42, soll das Mädchen am 28. Juni um die Mittagszeit auf dem Weg zur Schule in Luziania, im Zentrum des Landes, entführt haben.

Die Polizei geht davon aus, dass eine 23-jährige Frau namens Gesielly Souza Vieira Beihilfe zu dem mutmaßlichen Verbrechen leistete, indem sie das Kind bewusstlos schlug, indem sie ihm ein mit Chloroform getränktes Tuch vor das Gesicht hielt, bevor sie es in ein Auto setzte.

Das halbnackte Opfer wurde mit gefesselten Beinen auf einem Bett liegend aufgefunden. Nach Angaben der Polizei erzählte sie, wie der Verdächtige ihren Körper berührt und sie geküsst habe. In seiner Wohnung fand die Polizei Elektroschocker, Kameras, pornografisches Material und eine Gallone Chloroform. Außerdem entdeckten die Ermittler, dass er in den sozialen Medien pädophile Äußerungen gemacht hatte.