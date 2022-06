Pilot nicht fertig ausgebildet

Bereits 40 Minuten Flugzeit waren vergangen, als im Cockpit auffiel, dass der Erste Offizier diese Rolle eigentlich nicht einnehmen durfte. Die Maschine musste umkehren.

Dienstplanfehler

Das Passagierflugzeug befand sich auf dem Weg von London nach New York und musste bereits über Irland wieder wenden. Die Fluglinie Virgin Atlantic sprach von einem Dienstplanfehler. Der Erste Offizier hatte seinen letzten Trainingsflug noch nicht absolviert und der Kapitän hatte keine Qualifikation als Ausbilder.

Nach knapp 90 Minuten landete die Maschine wieder da, wo sie gestartet hatte: in London Heathrow, wo der Erste Offizier ausgetauscht wurde. Die Maschine landete schließlich mit zwei Stunden und 40 Minuten Verspätung in New York