Raumschiff sei „unter Beschuss“ - 80-Jährige fällt auf Fake-Astronauten rein
Teurer Fehler

Raumschiff sei „unter Beschuss“ - 80-Jährige fällt auf Fake-Astronauten rein

15.09.25, 15:55
In Japan ist eine Frau im Alter von 80 Jahren Opfer eines ungewöhnlichen Betrugs geworden. Ein Mann gab sich online als Astronaut aus, der angeblich im All gestrandet sei. 

Mit einer dramatischen Geschichte brachte er die Frau dazu, ihm Geld zu überweisen.

Beginn der Bekanntschaft

Die Frau lernte den Betrüger im Juli über soziale Medien kennen. Er stellte sich als Raumfahrer vor, der für eine Weltraumorganisation tätig sei. Angeblich befand er sich in einer Umlaufbahn rund um die Erde.

Die erfundene Notlage

Nach einigen Wochen schrieb der Mann, sein Raumschiff sei „unter Beschuss“ geraten und ihm gehe der Sauerstoff aus. Um sein Leben zu retten, bat er um Geld, das er in Form von elektronischem Geld erhielt – ein Zahlungsmittel, das bei solchen Betrugsfällen oft genutzt wird. Die Frau, die inzwischen Gefühle für den Mann entwickelt hatte, glaubte ihm und überwies rund 6.800 US-Dollar (umgerechnet etwa 6.300 Euro). Erst nachdem sie den Kontakt verloren und das Geld nicht zurückbekam, wandte sie sich an die Polizei in Hokkaido (Japan).

Kein Einzelfall

Bereits im Jahr 2022 verlor eine andere Japanerin über vier Millionen Yen (etwa 27.000 Euro), nachdem ein angeblicher russischer Astronaut sie um Unterstützung bat. Auch in diesem Fall ging es um eine Liebesgeschichte, die nie existierte. Offizielle Zahlen zeigen: In Japan wurden allein im Jahr 2024 über 20.000 Fälle solcher Betrügereien registriert. Der Schaden lag bei mehr als 71 Milliarden Yen (rund 480.000 Euro). In der ersten Hälfte von 2025 wurde dieser Wert bereits übertroffen.

Betroffen sind nicht nur ältere Menschen

Zwar sind viele Opfer über 65 Jahre alt, doch rund 40 Prozent der Betroffenen in Japan waren zwischen 20 und 39 Jahren. Betrüger nutzen erfundene Geschichten, um Vertrauen zu gewinnen – Alter oder Bildung spielen dabei kaum eine Rolle.

Reaktionen im Internet

Die Geschichte verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken. Manche reagierten mit Spott, andere mit Mitgefühl. Für viele zeigt der Fall, wie verletzlich Menschen werden können, wenn sie glauben, Liebe gefunden zu haben.

