Catarina Perez letzter Wunsch mag für viele Menschen bizarr klingen, denn die 99 – Jährige wünschte sich einen XXL-Penis als Grabstein.

Der letzte Wunsch variiert von Person zu Person – doch die 99-Jährige Catarina Orduña Pérez aus Mexiko erstaunt mit ihrem Wunsch nicht nur ihre Familie. Vor ihrem Tod äußert sie den Wunsch, dass ein überdimensionaler Penis über ihren sterblichen Gebeinen thront.

Anscheinend war diese Idee kein spontaner Einfall, denn schon zu Lebzeiten äußerte Catarina dieses besondere Anliegen des Öfteren. Bis zu guter Letzt wollte sie niemand ernst nehmen, bis kurz vor ihren Tod, als ihr Enkel noch einmal nachfragte.

„Sie sagte mir, dass es ihr Wunsch sei, damit niemand sie vergisst und dass alles, was wir an ihr liebten, leichter in Erinnerung bleiben würde.“, so ihr Enkel Álvaro Mota Limón.

Enthüllung

Am 23.Juli wurde der 1,70 m großer Stein-Penis mit einem Gewicht von fast 300 Kilo auf einem Friedhof in Mexiko enthüllt. Der Künstler hinter dem Werk dachte zu Beginn, dass der Auftrag ein Scherz sei. Was andere Menschen von diesem ausgefallenen Grabstein halten, kann nur vermutet werden – was zählt ist Catarinas Wille.

“She always said, in the Mexican sense, that we were vergas.”



I wrote a story for @VICE about 99-year-old Doña Cata's dying wish and how she embodied big verga energy. #BVE@VICENews @VICEWorldNews https://t.co/DHQ3R6AAIg — Nathaniel Janowitz (@ngjanowitz) July 28, 2022

Affinität für Penisse

Warum Catarina unbedingt wollte, dass ein Penis ihren Grabstein ziert, beantwortet ihr Enkel. Catarina nannten ihre Familie und Freunde oft „vergas“, was auf Spanisch so viel wie Penis bedeutet. „Sie wollte das mexikanische Muster durchbrechen, nach dem Dinge manchmal versteckt werden, weil man nicht offen dafür ist.“ erzählt ihr Enkel.