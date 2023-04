Riesiges Exemplar: Mann fing 30 Kilo Karpfen

Ein britischer Angler zog das 20 Kilogram schwere Tier aus den BlueWater Lakes.

Vor zwanzig Jahren setzte die Karpfenfischerei den als "The Carrot" bekannten Karpfen frei, der inzwischen zu den größten der Welt gehört. Der Mann, der das Glück hatte, den Fisch zu finden, war Andy Hackett aus Worcestershire, Großbritannien, der 25 Minuten damit verbrachte, das Tier an Land zu ziehen.

Damals sagte der Mann aus Kidderminster, er habe zwar gewusst, dass "The Carrot" da drin sei, aber nie gedacht, dass er sie tatsächlich fangen würde. Er posierte für ein paar Schnappschüsse mit seinem Fang, bevor er ihn wohlbehalten wieder in den See zurückgab.

Gab noch größere Tiere

Es wurden sogar schon Karpfen gefangen, die noch schwerer waren - Berichten zufolge wog ein Spiegelkarpfen in Ungarn 52 Kilo und ein Siamesischer Karpfen in Südthailand sogar satte 105 Kilogramm.

Hackett, 42, sagte über seinen Fang: "Ich wusste, dass es ein großer Fisch war, als er meinen Köder nahm und sich mit ihm von einer Seite zur anderen und auf und ab bewegte. Dann kam er 30 oder 40 Meter vor mir an die Oberfläche und ich sah, dass er orange war. Es war großartig, ihn zu fangen, aber es war auch pures Glück."