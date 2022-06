Schafbock muss in den Knast

Im Südsudan sorgt die Verurteilung eines Tieres für Aufsehen: Genauso wie ein Mensch wird es für sein Verbrechen zur Rechenschaft gezogen und muss in den Knast.

Rumbek, Südsudan - Die Nachrichtenplattform Joe beruft sich in ihrem Bericht auf die Zeitung Sudan Today.

Tathergang

Der Tathergang betrug sich wie folgt: Der Schafbock habe eine Afrikanerin namens Adhieu Chaping (45) wiederholt mit dem Kopf gestoßen. Dabei traf er wohl Brust und Kopf seines Opfers, wodurch die Frau noch am Ort der Attacke verstarb.

Festnahme und Haftstrafe

Der Bock wurde festgenommen und befindet sich derzeit in einer Polizeistation von Maleng Agok Payam in Gewahrsam. Dem Urteil zufolge stehen ihm nun voraussichtlich drei jahre Militärlager in Lakes State, einem Bundesstaat des Südsudans bevor.