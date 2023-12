Sex-Skandal: Porno-Politiker droht Gefängnis

Die Szenen spielten sich just in jenem Raum ab, wo Anhörungen der 9/11-Kommission abgehalten wurden.

Aufregung um ein Sex-Video aus dem US-Senat. In dem Video soll ein SPD-Lokalpolitiker und Ex-Mitarbeiter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil der SPD zu sehen sein, der im US-Senat mit einem anderen Mann Sex hatte.

Erhielt "dicke deutsche Wurst"

Auf dem Video ist der Kongress-Mitarbeiter Maese-Czeropski und der gefeuerte Maryland-Senator Ben Cardin zu sehen. Cardin befindet sich auf allen vieren und meinte er habe gerade eine "dicke deutsche Wurst" erhalten.

⏯️ Homens são flagrados fazendo sexo em sala do Senado dos EUA. As identidades dos dois não foram reveladas. Após o vazamento das imagens, Aidan Maese-Czeropski, que atuava como assessor do senador democrata Ben Cardin foi demitido suspeito de ter feito a gravação. pic.twitter.com/v05IKopSCw — Metrópoles (@Metropoles) December 17, 2023

Die Szenen spielten sich just in jenem Raum ab, wo Anhörungen der 9/11-Kommission abgehalten wurden. Letzten Freitag wurde das Video veröffentlicht. Maese-Czeropski ließ sich einst auch mit US-Präsident Joe Biden ablichten. "„Vielen Dank, dass Sie meinen Sohn in Ihre aufmerksame Botschaft an alle, die Sie unterstützt haben, aufgenommen haben“, so der 24-Jährige damals auf X.

Die "Capitol Police" habe Ermittlungen eingeleitet. „Wir können keine Einzelheiten zu den Personen in dem Video bestätigen. Wir sind uns dessen bewusst und gehen der Sache nach", so die Polizei.