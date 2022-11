Soll sie betrogen haben: Frau will sich von Stoffpuppe scheiden lassen

Eine Frau, die eine Stoffpuppe heiratete, sagt, dass ihre Beziehung nach einem Jahr am seidenen Faden hängt, und beschuldigt ihren Ehemann, sie zu "betrügen".

Meirivone Rocha Moraes, 37, wollte ihr einjähriges Jubiläum mit der Stoffpuppe Marcelo feiern. Doch daraus wurde nichts, denn ihr Herz brach eigenen Angaben zufolge, als sie ihren "Ehemann" mit einer anderen Frau nahe eines Motels sah. Am 18. Dezember 2021 heiratete das verliebte Paar vor 250 Gästen, und es dauerte nicht lange, bis sie ihr Puppenbaby Marcelinho bei einer Hausgeburt" mit Hilfe einer Krankenschwester und eines Arztes auf die Welt brachten.

© Jam Press/@meirivone_santinha

Meirivone aus Brasilien behauptet, dass sie und Marcelo jetzt in getrennten Zimmern schlafen, nachdem sie herausgefunden hat, dass er sie mit einer anderen Frau "betrogen" hat. Am Boden zerstört sagte Meirivone: "Ich habe es durch eine Freundin erfahren, die mir erzählte, dass sie Marcelo mit einer anderen Frau in ein Motel gehen sah, während ich drei Nächte und drei Tage mit Marcelinho, unserem Sohn, der einen Virus hatte, im Krankenhaus war.

© Jam Press/@meirivone_santinha

"Zuerst dachte ich, dass sie lügt, aber dann begann ich, sein Telefon zu durchsuchen und sah die Gespräche, die mich davon überzeugten, dass er fremdging. Er stritt alles ab und sagte, dass er mich sehr liebt, bat um Vergebung und weinte viel. Der Streit war hässlich und machte unserem Sohn Angst, der weinte, also schrie ich ihn an: 'Siehst du, was du getan hast?' Ich habe ihn gefragt, wer die Frau war, und er hat nicht geantwortet."

"Ich wollte ihn aus dem Haus werfen, aber unser Baby wächst heran, und in diesem Stadium würde er seinen Vater sehr vermissen. Auch die Liebe, die ich für ihn empfinde, hat mich dazu gebracht, zu verzeihen - nicht ganz - aber ich glaube nicht, dass ich ohne meinen Mann leben könnte."